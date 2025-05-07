Заморозки и угроза пожаров: чем будет удивлять погода в Украине в ближайшие дни (карты)

Синоптики предупреждают, что в Украине еще больше похолодает. Погода на май 2025 будет "радовать" не только дождями, но и "минусами".

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Прогнозом погоды на май 2025 поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода на май 2025 года: заморозки

Ночью 8 мая на западе (кроме Закарпатской области) и севере ожидаются заморозки на поверхности почвы — от нуля до -3 градусов. Объявлен I уровень опасности.

Зона, где ожидаются заморозки 8 мая Фото: Укргидрометцентр

Следующие два дня в северо-западных регионах прогнозируют заморозки от нуля до -5 градусов, также объявлен желтый уровень опасности.

Зона, где ожидаются заморозки 9 и 10 мая Фото: Укргидрометцентр

Погода на май 2025: пожары

Кроме того, с 7 по 10 мая будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Угрозу прогнозируют на юге, в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой областях, а также в Киеве.

Зона чрезвычайного уровня пожарной опасности 8 мая Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра

8 мая Украину накроет еще одна волна холода с севера. Самым ощутимым похолодание будет в северных, а также большинстве западных областей.

В основном в четверг будет сухо, осадки днем прогнозируют только в Карпатах и на юго-востоке, а ночью — еще на севере. Кратковременные дожди принесут атмосферные фронты. Ветер преимущественно будет северным, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров будут фиксировать от +6 до +11 градусов, а днем — от +15 до +20. На севере и в большинстве западных регионов будет прохладнее: 1-6 градусов тепла в ночные часы и 9-14 — в дневные.

Температура в Украине 8 мая Фото: Укргидрометцентр

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