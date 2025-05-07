Заморозки й загроза пожеж: чим дивуватиме погода в Україні найближчими днями (карти)

Синоптики попереджають, що в Україні ще більше похолодає. Погода на травень 2025 «радуватиме» не лише дощами, але й «мінусами».

Related video

Прогнозом погоди на травень 2025 поділились в Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода на травень 2025: заморозки

Вночі 8 травня на заході (окрім Закарпатської області) й півночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту — від нуля до -3 градусів. Оголошений I рівень небезпечності.

Зона, де очікуються заморозки 8 травня Фото: Укргідрометцентр

Наступні два дні у північно-західних регіонах прогнозують заморозки від нуля до -5 градусів, також оголошений жовтий рівень небезпечності.

Зона, де очікуються заморозки 9 і 10 травня Фото: Укргідрометцентр

Погода на травень 2025: пожежі

Окрім того, з 7 по 10 травня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Загрозу прогнозують на півдні, у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Вінницькій областях, а також у Києві.

Зона надзвичайного рівня пожежної небезпеки 8 травня Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра

8 травня Україну накриє ще одна хвиля холоду з півночі. Найвідчутнішим похолодання буде у північних, а також більшості західних областей.

Здебільшого у четвер буде сухо, опади вдень прогнозують лише у Карпатах та на південному сході, а вночі — ще на півні. Короткочасні дощі принесуть атмосферні фронти. Вітер переважно буде північним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +6 до +11 градусів, а вдень — від +15 до +20. На півночі й у більшості західних регіонів буде прохолодніше: 1-6 градусів тепла у нічні години й 9-14 — у денні.

Температура в Україні 8 травня Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Kyiv Animal Rescue Group повідомили, що внаслідок нічного удару по Києву загинуло подружжя зоозахисників. Пара доглядала за десятком котів, половина з них загинула. Одного з хвостатих знайшли живим, але сильно обгорілим, він потрапив у реанімацію.

Комунальне підприємство Львівщини оголосило тендер на майже 59 мільйонів гривень, гроші готові витратити на перебудову бази "Карпати". Фокус розібрався у тому, які чиновники мають плани на об’єкт та коли проєкт буде завершений.