Львівська облрада готова витратити майже 59 мільйонів на реконструкцію колиб: що відомо

Комунальне підприємство Львівщини хоче завершити роботи до кінця 2026 року. Керівник управління майном спільної власності Андрій Білоус пояснив, що базу перероблять у спеціальний центр підготовки населення до спротиву, а такі мають бути у кожному регіоні.

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Інформація про тендер відома із сайту Prozorro.

В оголошенні йдеться про "реконструкцію колиб (тимчасових споруд) туристичної бази "Карпати" для базової підготовки населення до національного спротиву". Очікувана вартість становить 58 928 025,60 гривень.

Оголошення про тендер Фото: Скриншот

Об’єкт розташований у селі Кам’янка (Стрийський район Львівської області). Замовником виступає КП Львівської обласної ради "Технічний нагляд". Терміном виконання робіт визначене 31 грудня 2026.

Оголошення про тендер Фото: Скриншот

Оголошення про тендер було опубліковане 5 травня. Пропозиції прийматимуть до 20 травня, а вже 21 травня почнеться аукціон. Мінімальний крок на пониження ціни становить 294 640,13 гривень.

У ZAXID.NET водночас повідомили, що роботи на об’єкті розпочали ще понад 1,5 місяця тому — без жодних офіційних рішень та повідомлень. У березні на території бази "Карпати" розвалили усі дерев’яні будиночки та альтанки, але плани чиновників були невідомі.

Керівник управління майном спільної власності Андрій Білоус сказав журналістам, що не мав і не має детальної інформації про це. З його слів, очевидно, йдеться про "протиаварійні, підготовчі роботи".

Білоус пояснив, що "Карпати" перебудують у центр підготовки населення до національного спротиву.

"Відповідно до прийнятих норм у законодавстві, у кожній області мають бути створені такі структури, тому ми реалізовуємо ці вказівки", — підкреслив він.

У ЗМІ додали, що база займає територію площею 4 гектари, огороджену металевим парканом. За огородженням — цегляний триповерховий корпус, який раніше оточували приблизно два десятки літніх будиночків і альтанки. Також на території був спортивний майданчик. Ще минулого року там відпочивали діти й проводили обласні змагання.

Варто зауважити, що у квітні дійсно була ухвалена постанова Кабміну про центри підготовки населення до національного спротиву. Доручення, щоб такі запрацювали у кожній області, дав президент Володимир Зеленський.

Як пояснювали на сторінці столичного центру підготовки населення для нацспротиву, вони проводять на спеціальному полігоні безплатні навчання для охочих. Програма охоплює знання з тактичної медицини, правил поводження зі зброєю та мінно-вибухової справи. Окрім лекцій учасники випробовують нові навички з виживання на практиці. Також під час тренувань знайомлять з технологіями сучасних дронів.

Фото, зроблені під час тренування на полігоні Центру підготовки населення до національного спротиву Києва Фото: Київський Центр підготовки населення до національного спротиву Фото: Київський Центр підготовки населення до національного спротиву Фото: Київський Центр підготовки населення до національного спротиву Фото: Київський Центр підготовки населення до національного спротиву

Нагадаємо, наприкінці березня Фокус повідомляв про тендер, який оголосила Нацполіція. Для правоохоронців вирішили закупити головні убори на понад 34 мільйони гривень.

Раніше, 5 лютого, Покровська міська рада придбала квіти на 99 тисяч гривень. За даними ЗМІ, йшлося про різні види троянд, гвоздики, гіпсофіли, хризантеми й зелень для декорування букетів.