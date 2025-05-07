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Львівська облрада готова витратити майже 59 мільйонів на реконструкцію колиб: що відомо

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Фото: Zaxid.net | За даними ЗМІ, роботи на території бази стартували ще до оголошення тендеру

Комунальне підприємство Львівщини хоче завершити роботи до кінця 2026 року. Керівник управління майном спільної власності Андрій Білоус пояснив, що базу перероблять у спеціальний центр підготовки населення до спротиву, а такі мають бути у кожному регіоні.

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Інформація про тендер відома із сайту Prozorro.

В оголошенні йдеться про "реконструкцію колиб (тимчасових споруд) туристичної бази "Карпати" для базової підготовки населення до національного спротиву". Очікувана вартість становить 58 928 025,60 гривень.

Державні закупівлі, тендер, державні тендери, база Карпати, туристична база Карпати, база Карпати Львівська область, Львівська область, туристична база Fullscreen
Оголошення про тендер
Фото: Скриншот

Об’єкт розташований у селі Кам’янка (Стрийський район Львівської області). Замовником виступає КП Львівської обласної ради "Технічний нагляд". Терміном виконання робіт визначене 31 грудня 2026.

Державні закупівлі, тендер, державні тендери, база Карпати, туристична база Карпати, база Карпати Львівська область, Львівська область, туристична база Fullscreen
Оголошення про тендер
Фото: Скриншот

Оголошення про тендер було опубліковане 5 травня. Пропозиції прийматимуть до 20 травня, а вже 21 травня почнеться аукціон. Мінімальний крок на пониження ціни становить 294 640,13 гривень.

У ZAXID.NET водночас повідомили, що роботи на об’єкті розпочали ще понад 1,5 місяця тому — без жодних офіційних рішень та повідомлень. У березні на території бази "Карпати" розвалили усі дерев’яні будиночки та альтанки, але плани чиновників були невідомі.

Керівник управління майном спільної власності Андрій Білоус сказав журналістам, що не мав і не має детальної інформації про це. З його слів, очевидно, йдеться про "протиаварійні, підготовчі роботи".

Білоус пояснив, що "Карпати" перебудують у центр підготовки населення до національного спротиву.

"Відповідно до прийнятих норм у законодавстві, у кожній області мають бути створені такі структури, тому ми реалізовуємо ці вказівки", — підкреслив він.

У ЗМІ додали, що база займає територію площею 4 гектари, огороджену металевим парканом. За огородженням — цегляний триповерховий корпус, який раніше оточували приблизно два десятки літніх будиночків і альтанки. Також на території був спортивний майданчик. Ще минулого року там відпочивали діти й проводили обласні змагання.

Варто зауважити, що у квітні дійсно була ухвалена постанова Кабміну про центри підготовки населення до національного спротиву. Доручення, щоб такі запрацювали у кожній області, дав президент Володимир Зеленський.

Як пояснювали на сторінці столичного центру підготовки населення для нацспротиву, вони проводять на спеціальному полігоні безплатні навчання для охочих. Програма охоплює знання з тактичної медицини, правил поводження зі зброєю та мінно-вибухової справи. Окрім лекцій учасники випробовують нові навички з виживання на практиці. Також під час тренувань знайомлять з технологіями сучасних дронів.

Фото, зроблені під час тренування на полігоні Центру підготовки населення до національного спротиву Києва Fullscreen
Фото, зроблені під час тренування на полігоні Центру підготовки населення до національного спротиву Києва
Фото: Київський Центр підготовки населення до національного спротиву
Fullscreen
Фото: Київський Центр підготовки населення до національного спротиву
Fullscreen
Фото: Київський Центр підготовки населення до національного спротиву
Fullscreen
Фото: Київський Центр підготовки населення до національного спротиву
Фото, зроблені під час тренування на полігоні Центру підготовки населення до національного спротиву Києва

Нагадаємо, наприкінці березня Фокус повідомляв про тендер, який оголосила Нацполіція. Для правоохоронців вирішили закупити головні убори на понад 34 мільйони гривень.

Раніше, 5 лютого, Покровська міська рада придбала квіти на 99 тисяч гривень. За даними ЗМІ, йшлося про різні види троянд, гвоздики, гіпсофіли, хризантеми й зелень для декорування букетів.