Загалом за минулий рік з ФОП Тамара Пирковець було укладено три договори на постачання квітів на суму майже 400 тисяч гривень.

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В середу, 5 лютого, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області уклав угоду на придбання квіткової продукції для нагородження. Вартість угоди склала 99 тисяч гривень. Тендер з’явився у системі публічних закупівель Рrozorro 6 лютого.

Закупівля була здійснена без використання електронної системи, тобто напряму підписали договір з фізичною особою-підприємцем. Квіти постачатиме Пирковець Тамара Олександрівна.

Вартість угоди — 99 тисяч гривень. На цю суму Тамара Пирковець до 31 грудня 2025 року має поставити 1265 квітів. За інформацією ЗМІ, серед них:

120 троянд "Преміум" по 140 гривень кожна;

80 троянд "Еквадор" по 80 гривень кожна;

250 гвоздик "Галанська" по 40 гривень кожна;

100 одиниць квітки "Гіпсофіла" за 80 гривень кожна;

540 хризантем по 90 гривень кожна;

175 одиниць зелені для декорування букетів за 16 гривень кожна.

Слід додати, що лише за минулий рік між відділом культури та ФОП Пирковець було укладено три угоди на постачання квіткової продукції на загальну суму 399 тисяч гривень. В цілому з 2017 року між Покровською міською радою та даною фізичною особою-підприємцем було укладено 30 договорів на постачання квітів на загальну суму 2 831 511 гривень.

Зазначимо, що за інформацією командира підрозділу головного управління розвідки "Химера" Олександра Капшина, нині від міста Покровськ до лінії фронту залишилось три кілометри.

Раніше аналітики каналу DeepState повідомляли про просування російських військ під Покровськом. Зокрема, армія Збройних сил Російської Федерації мала деякий успіх у Дачному та Успенівці.

Нагадаємо, що Російська Федерація заявила про наступ Збройних сил України під Покровськом. За інформацією українських військових, вони ведуть обмежені бої на Покровському напрямку.