Всего за прошлый год с ФЛП Тамара Пирковец было заключено три договора на поставку цветов на сумму почти 400 тысяч гривен.

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В среду, 5 февраля, отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета Донецкой области заключил соглашение на приобретение цветочной продукции для награждения. Стоимость сделки составила 99 тысяч гривен. Тендер появился в системе публичных закупок Рrozorro 6 февраля.

Закупка была осуществлена без использования электронной системы, то есть напрямую подписали договор с физическим лицом-предпринимателем. Цветы будет поставлять Пирковец Тамара Александровна.

Стоимость сделки — 99 тысяч гривен. На эту сумму Тамара Пирковец до 31 декабря 2025 года должна поставить 1265 цветов. По информации СМИ, среди них:

120 роз "Премиум" по 140 гривен каждая;

80 роз "Эквадор" по 80 гривен каждая;

250 гвоздик "Галанская" по 40 гривен каждая;

100 единиц цветка "Гипсофила" по 80 гривен каждая;

540 хризантем по 90 гривен каждая;

175 единиц зелени для декорирования букетов по 16 гривен каждая.

Следует добавить, что только за прошлый год между отделом культуры и ФЛП Пирковец было заключено три соглашения на поставку цветочной продукции на общую сумму 399 тысяч гривен. В целом с 2017 года между Покровским городским советом и данным физическим лицом-предпринимателем было заключено 30 договоров на поставку цветов на общую сумму 2 831 511 гривен.

Отметим, что по информации командира подразделения главного управления разведки "Химера" Александра Капшина, сейчас от города Покровск до линии фронта осталось три километра.

Ранее аналитики канала DeepState сообщали о продвижении российских войск под Покровском. В частности, армия Вооруженных сил Российской Федерации имела некоторый успех в Дачном и Успеновке.

Напомним, что Российская Федерация заявила о наступлении Вооруженных сил Украины под Покровском. По информации украинских военных, они ведут ограниченные бои на Покровском направлении.