Шапки та кепки за 34 млн гривень: Нацполіція оголосила тендер на головні убори (фото)

Національна поліція України закупить нові головні убори для поліцейських. З цією метою з бюджету витратять понад 34 мільйони гривень.

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Тендер із різних 10 лотів розмістили на платформі державних закупівель Prozorro.

Термін надсилання пропозицій закінчився, поліція приймала заявки до 27 березня 2025 року. Загальна сума торгів — 34 млн 255 089,78 тис. гривень.

Тендер складається з декількох лотів

Виходячи з документації, тендер складається з таких лотів:

близько 48 000 темно-синіх кепок;

6212 кепок камуфляжного відтінку;

майже 40 200 шапок темно-синього кольору;

26 000 шапок кольору хакі;

майже 17 000 шапок-масок кольору хакі;

8 700 шапок флісових кольору хакі;

13,8 тисяч літніх шапок-масок кольору хакі.

На кожну позицію є технічний опис з даними про зовнішній вигляд, розмір та інші характеристики.

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