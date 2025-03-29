Шапки и кепки за 34 млн гривен: Нацполиция объявила тендер на головные уборы (фото)

Национальная полиция Украины закупит новые головные уборы для полицейских. С этой целью из бюджета потратят более 34 миллионов гривен.

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Тендер из разных 10 лотов разместили на платформе государственных закупок Prozorro.

Срок отправки предложений истек, полиция принимала заявки до 27 марта 2025 года. Общая сумма торгов — 34 млн 255 089,78 тыс. гривен.

Тендер состоит из нескольких лотов

Исходя из документации, тендер состоит из таких лотов:

около 48 000 темно-синих кепок;

6212 кепок камуфляжного оттенка;

почти 40 200 шапок темно-синего цвета;

26 000 шапок цвета хаки;

почти 17 000 шапок-масок цвета хаки;

8 700 шапок флисовых цвета хаки;

13,8 тысяч летних шапок-масок цвета хаки.

На каждую позицию имеется техническое описание с данными о внешнем виде, размере и прочими характеристиками.

Напомним, Покровский горсовет Донецкой области закупил цветов для награждения почти на 100 тысяч гривен. При этом закупку провели без использования электронной системы — чиновники просто подписали договор с физлицом-предпринимателем.

В феврале Донецкая военная госадминистрация хотела потратить более 70 млн гривен на колючую проволоку. Спиральный барьер безопасности типа "Егоза" должен был защитить от наступления российской армии.