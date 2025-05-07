Львовский облсовет готов потратить почти 59 миллионов на реконструкцию колыб: что известно

Коммунальное предприятие Львовской области хочет завершить работы до конца 2026 года. Руководитель управления имуществом общей собственности Андрей Белоус объяснил, что базу переделают в специальный центр подготовки населения к сопротивлению, а такие должны быть в каждом регионе.

Related video

Информация о тендере известна с сайта Prozorro.

В объявлении говорится о "реконструкции хижин (временных сооружений) туристической базы "Карпаты" для базовой подготовки населения к национальному сопротивлению". Ожидаемая стоимость составляет 58 928 025,60 гривен.

Объявление о тендере Фото: Скриншот

Объект расположен в селе Каменка (Стрыйский район Львовской области). Заказчиком выступает КП Львовского областного совета "Технический надзор". Сроком выполнения работ определено 31 декабря 2026 года.

Объявление о тендере Фото: Скриншот

Объявление о тендере было опубликовано 5 мая. Предложения будут принимать до 20 мая, а уже 21 мая начнется аукцион. Минимальный шаг на понижение цены составляет 294 640,13 гривен.

В ZAXID.NET при этом сообщили, что работы на объекте начали еще более 1,5 месяца назад — без официальных решений и сообщений. В марте на территории базы "Карпаты" развалили все деревянные домики и беседки, но планы чиновников были неизвестны.

Руководитель управления имуществом общей собственности Андрей Белоус сказал журналистам, что не имел и не имеет детальной информации об этом. По его словам, очевидно, речь идет о "противоаварийных, подготовительных работах".

Белоус объяснил, что "Карпаты" перестроят в центр подготовки населения к национальному сопротивлению.

"Согласно принятым нормам в законодательстве, в каждой области должны быть созданы такие структуры, поэтому мы реализовываем эти указания", — подчеркнул он.

В СМИ добавили, что база занимает территорию площадью 4 гектара, огражденную металлическим забором. За ограждением — кирпичный трехэтажный корпус, который ранее окружали примерно два десятка летних домиков и беседки. Также на территории была спортивная площадка. Еще в прошлом году там отдыхали дети и проводили областные соревнования.

Стоит заметить, что в апреле действительно было принято постановление Кабмина о центрах подготовки населения к национальному сопротивлению. Поручение, чтобы такие заработали в каждой области, дал президент Владимир Зеленский.

Как объясняли на странице столичного центра подготовки населения для нацсопротивления, они проводят на специальном полигоне бесплатные учения для желающих. Программа охватывает знания по тактической медицине, правилам обращения с оружием и минно-взрывному делу. Кроме лекций участники испытывают новые навыки по выживанию на практике. Также во время тренировок знакомят с технологиями современных дронов.

Фото, сделанные во время тренировки на полигоне Центра подготовки населения к национальному сопротивлению Киева Фото: Киевский Центр подготовки населения к национальному сопротивлению Фото: Киевский Центр подготовки населения к национальному сопротивлению Фото: Киевский Центр подготовки населения к национальному сопротивлению Фото: Киевский Центр подготовки населения к национальному сопротивлению

Напомним, в конце марта Фокус сообщал о тендере, который объявила Нацполиция. Для правоохранителей решили закупить головные уборы на более чем 34 миллиона гривен.

Ранее, 5 февраля, Покровский городской совет приобрел цветы на 99 тысяч гривен. По данным СМИ, речь шла о различных видах роз, гвоздиках, гипсофилах, хризантемах и зелени для декорирования букетов.