Погода в Україні: чому травень холодний, та яким буде далі

Синоптики попереджають, що за другу декаду травня в окремих регіонах може випасти місячна норма опадів. Також слід очікувати на град. На погоду в Україні впливає циклон та холодне повітря з Арктики.

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Фокус зібрав все, що відомо про погоду в Україні на травень.

В Україну прийшла аномально холодна погода з півночі Європи — у західних областях фіксують заморозки до -4 градусів і рясні дощі з грозами та градом. На Дніпропетровщині 9 травня у Павлограді пронісся смерч, який пошкодив дахи та повалив дерева.

Відомий синоптик Ігор Кибальчич попереджає, що у наступні кілька днів погода в України не зміниться: буде холодно через рух повітря з Арктики, також йтимуть сильні дощі.

Потеплішає лише в Одеській області, Криму та на південному сході. А от у західних і північно-західних регіонах збережуться нічні заморозки.

11 та 12 травня дощі прогнозуються у більшості областей. У західній частині України можливий дрібний град. У Карпатах коштом нижчої температури йтиме сніг.

Із 13 до 15 травня буде волого, вдень йтимуть дощі, можливі грози. На високогір'ї Карпат знову можливий мокрий сніг.

З 16 по 20 травня, як і раніше, в Україні йтимуть дощі через активність циклонів і проходження хмарних фронтів.

Так, за другу декаду травня в окремих регіонах може випасти місячна норма опадів. Найменше дощів буде в Криму, а найсильніші опади прогнозуються в Карпатах, а також місцями — у центральних і північно-східних областях.

У другій декаді травня температура буде мінливою, але загалом трохи холоднішою за кліматичну норму.

11-15 травня мінімальна температура вночі коливатиметься в межах +2…+9 градусів. У західній частині України на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0…-3 градусів. Удень показники температури становитимуть +9…+15 °С, у центральних, південних і східних областях — місцями +16…+19 градусів

У період із 16 до 20 травня погода в Україні стане трохи теплішою.

Відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що із 9-го травня над південною частиною України розташувався циклон. І саме його атмосферні фронти зумовлять дощову погоду в більшості областей України до кінця тижня та мокрий сніг у Карпатах.

"Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях. Але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів. Літа не обіцяю, проте денні +12…+18 градусів все ж трохи комфортніші", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, 8 травня, у Карпатах фіксували суттєвий туман, морозну погоду та мокрий сніг.

Синоптики попереджали, що в Україні буде холодно. Погода на травень 2025 року принесе не лише дощі, але й "мінуси".