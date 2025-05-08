У Карпатах випав сніг у травні: як це пояснюють синоптики (фото, карта)

У четвер, 8 травня, у Карпатах зафіксували суттєвий туман. Погода там морозна. Ба більше, випало до кількох сантиметрів снігу.

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Про це повідомили в ДСНС.

"Травень травнем, а у горах знову сніг! У високогір'ї випало близько 2 см впродовж минулої доби. На горі Піп Іван сьогодні хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря мінус 2° С", — зазначили рятувальники.

Зокрема, у ДСНС радять туристам бути особливо обережними, плануючи вихід у гори.

"Рекомендуємо утриматися від походів на період ускладнення погодних умов! Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах"", — наголосили рятувальники.

На горі Піп Іван випав сніг у травні Фото: ДСНС України

Сніг в Україні в травні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 9-го травня над південною частиною України розташується циклон, тому в більшості областей України буде дощова погода, а в Карпатах йтиме мокрий сніг.

Над Україною розташується циклон у травні Фото: Telegram/Наталка Діденко

Варто налаштуватися на холодну, +10, +11 градусів, та вологу погоду. Ночі ще будуть холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що в Україні ще більше похолодає. Погода на травень 2025 року принесе не лише дощі, але й "мінуси".

Також Фокус писав про те, що внаслідок нічного удару по Києву загинуло подружжя зоозахисників. Пара доглядала за десятком котів, половина з них загинула. Одну тварину знайшли живою, але сильно обгорілою, вона потрапила в реанімацію.