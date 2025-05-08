В Карпатах выпал снег в мае: как это объясняют синоптики (фото, карта)

В четверг, 8 мая, в Карпатах зафиксировали существенный туман. Погода там морозная. Более того, выпало до нескольких сантиметров снега.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

"Май маем, а в горах снова снег! В высокогорье выпало около 2 см в течение прошлых суток. На горе Поп Иван сегодня облачно, туман, видимость ограничена. Штиль. Температура воздуха минус 2° С", — отметили спасатели.

В частности, в ГСЧС советуют туристам быть особенно осторожными, планируя выход в горы.

"Рекомендуем воздержаться от походов на период осложнения погодных условий! Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах"", — отметили спасатели.

На горе Поп Иван выпал снег в мае Фото: ДСНС України

Снег в Украине в мае

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 9-го мая над южной частью Украины расположится циклон, поэтому в большинстве областей Украины будет дождливая погода, а в Карпатах будет идти мокрый снег.

Над Украиной расположится циклон в мае Фото: Telegram/Наталка Діденко

Стоит настроиться на холодную, +10, +11 градусов, и влажную погоду. Ночи еще будут холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях.

Напомним, синоптики предупреждают, что в Украине еще больше похолодает. Погода на май 2025 года принесет не только дожди, но и "минусы".

Также Фокус писал о том, что в результате ночного удара по Киеву погибли супруги зоозащитники. Пара ухаживала за десятком котов, половина из них погибла. Одно животное нашли живым, но сильно обгоревшим, оно попало в реанимацию.