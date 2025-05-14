"Портал у пекло" з'явився в небі над США: метеорологи кажуть, що це не природне явище (фото)

У небі над Канзасом, США, з'явилося дивне чорне кільце, схоже, що складається з диму. Це відразу ж породило теорії про те, що над Середнім Заходом відкрився портал у пекло.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Незвичайне явище побачив Френкі Камрен, коли їхав на своєму мотоциклі вулицею Боннер-Спрінгс.

"Я їхав окружною дорогою, коли потрапив у затор. Тоді я підняв голову вгору і побачив там це велике чорне кільце в небі. Решта теж дивилися на кільце в небі, гадки не маю, що це таке було, але воно виглядало дуже круто", — каже Камрен.

Чорне кільце в небі над Канзасом Фото: Facebook

Як і передбачалося, чорне кільце виявилося згустком диму, яке почало повільно розсіюватися через деякий час.

Френкі Камрен зробив незвичайний знімок, коли був за кермом свого байка Фото: Facebook

Метеорологи з FOX Weather вирішили проаналізувати відео з кільцем у небі, щоб знайти пояснення аномалії. Експерти зійшлися на думці, що аномалія була створена не природним шляхом.

Схоже, кільце виникло внаслідок якогось вибуху. Саме таким чином з'являються грибоподібні хмари, коли повітря, що швидко піднімається, збирає дим у вигляді кільця, бо рухається швидше за навколишнє повітря.

Експерти припускають, що кільце могло з'явитися внаслідок запущеного феєрверку, або ж промислового процесу, а також через вибух трансформатора.

Також стало відомо, що подібні кільця в небі бачили жителі сусіднього міста напередодні. Поки що точне джерело явища залишається невідомим.

Подібні кільця часто помічають і в інших містах США, а також по всьому світу. Наприклад, у березні жителі Сіетла навіть зв'язалися з Національною метеорологічною службою через дивне кільце в небі. Тоді експерти підтвердили, що дим не пов'язаний з жодним погодним явищем.

У Сіетлі кільце диму з'явилося неподалік від стадіону Seattle Mariners, поруч із ним проходив мотокрос.

У червні 2024 року схожу кільцеподібну хмару помітили над Венесуелою, її зафіксували на відео, що стало вірусним. Тоді люди прийняли чорний дим за "літаючу тарілку".

А в липні 2024 року було сфотографовано ще одне ширяюче чорне кільце, що дрейфує на тлі оранжево-рожевого заходу сонця над Пірлендом, штат Техас.

Нагадаємо, NASA виявило на Марсі "портал" в інший світ. У NASA заявили, що діра завширшки 90 метрів на поверхні Марса може виявитися "порталом" у підземний світ інопланетного життя. Агентство поділилося знімком цього величезного отвору.