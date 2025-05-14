"Портал в ад" появился в небе над США: метеорологи говорят, что это не природное явление (фото)

В небе над Канзасом, США, появилось странное черное кольцо, похоже, состоящее из дыма. Это сразу же породило теории о том, что над Средним Западом открылся портал в ад.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Необычное явление увидел Фрэнки Камрен, когда ехал на своем мотоцикле по улице Боннер-Спрингс.

“Я ехал по окружной дороге, когда попал в пробку. Тогда я поднял голову вверх и увидел там это большое черное кольцо в небе. Остальные тоже смотрели на кольцо в небе, понятия не имею, что это такое было, но оно выглядело очень круто”, - говорит Камрен.

Черное кольцо в небе над Канзасом Фото: Facebook

Как и предполагалось, черное кольцо оказалось сгустком дыма, которое начало медленно рассеиваться некоторое время спустя.

Фрэнки Камрен сделал необычный снимок, когда был за рулем своего байка Фото: Facebook

Метеорологи из FOX Weather решили проанализировать завирусившееся видео с кольцом в небе, чтобы найти объяснение аномалии. Эксперты сошлись во мнении, что аномалия была создана не природным путем.

Похоже, кольцо возникло в результате какого-то взрыва. Именно таким образом появляются грибовидные облака, когда быстро поднимающийся воздух собирает дым в виде кольца, потому как движется быстрее окружающего воздуха.

Эксперты предполагают, что кольцо могло появиться в результате запущенного фейерверка, или же промышленного процесса, а также из-за взрыва трансформатора.

Также стало известно, что подобные кольца в небе видели жители соседнего города накануне. Пока точный источник явление остается неизвестным.

Подобные кольца часто замечают и других городах США, а также по всему миру. К примеру, в марте жители Сиэтла даже связались с Национальной метеорологической службой из-за странного кольца в небе. Тогда эксперты подтвердили, что дым не связан ни с одним погодным явлением.

В Сиэтле кольцо дыма появилось невдалеке от стадиона Seattle Mariners, рядом с ним проходил мотокросс.

В июне 2024 года похожее кольцеобразное облако было замечено над Венесуэлой и запечатлено на ставшем вирусным видео. Тогда люди приняли черный дым за “летающую тарелку”.

А в июле 2024 года было сфотографировано еще одно парящее черное кольцо, дрейфующее на фоне оранжево-розового заката над Пирлендом, штат Техас.

Напомним, NASA обнаружило на Марсе "портал" в другой мир. В NASA заявили, что дыра шириной в 90 метров на поверхности Марса может оказаться "порталом" в подземный мир инопланетной жизни. Агентство поделилось снимком этого огромного отверстия.