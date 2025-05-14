"Нас никто не слушает": ученая предупредила украинцев о тревожном изменении климата

Физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова спрогнозировала, что погодные аномалии будут только учащаться. По ее словам, атмосферная циркуляция изменилась, и относиться к этому легкомысленно нельзя.

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Об этом говорится в интервью, опубликованном в издании "Телеграф" 14 мая.

Ученая объяснила, что климат — это обобщенные погодные условия, которые наблюдаются в течение длительного времени. Климат определяют на основе наблюдений как минимум за 30 лет, тогда как погода — это что-то краткосрочное.

"Говорить о климатической катастрофе в Украине пока преждевременно. Но и называть климат стабильно умеренным, уже не соответствует действительности — он претерпел изменения, и сейчас мы наблюдаем определенное смещение климатических зон по регионам", — отметила Мартазинова.

Она объяснила, что сейчас река Днепр разделяет климатические особенности Украины. В частности, с запада приходят циклоны — влажная погода и осадки, которые дальше движутся на север. Восток же чаще попадает под влияние сухих процессов.

"Самое большое изменение — это рост количества экстремальных ситуаций. Становится больше неожиданных и нестабильных погодных явлений. То есть я бы описала ситуацию как "нестабильную"", — рассказала метеоролог.

Она подчеркнула, что в Европе и Украине наблюдается одинаковый тренд — повышение температуры. Кроме того, изменилась атмосферная циркуляция, которая трансформировалась еще примерно с 2003 года.

"Именно эта новая система атмосферной циркуляции является нестабильной и непредсказуемой. Она создает условия для экстремальных явлений: внезапное потепление, резкое похолодание — все это мы уже наблюдаем. Частота таких явлений будет расти", — пояснила Мартазинова.

По ее словам, осадков будет чрезмерно много, вплоть до рекордов и подтоплений, или же не будет вообще, и это будет вызывать засухи. Такая же ситуация ожидается с температурой: то очень высокие показатели, то очень низкие, и резкие перепады могут длиться по 10 дней и дольше.

Ученая предупредила, что украинцы будут жить "между этими крайностями". Однако речь идет не о естественных колебаниях, а аномалии, и в ближайшие годы такая тенденция, по ее прогнозу, будет только усиливаться.

"Я чувствую тревогу. Потому что нас никто не слушает. Чтобы действительно понять, что происходит с климатом, нельзя ориентироваться на случайных людей, которые говорят о климате", — призналась Мартазинова.

Она подтвердила, что такие климатические изменения — "не к лучшему", ведь раньше атмосферная циркуляция была широтной, то есть на севере одни процессы, а на севере другие. Теперь же она стала меридиональной, то есть арктические холодные массы могут резко опускаться с севера на юг, а теплые — наоборот. И это происходит одновременно, через все широты.

"Циркуляция стала другой, ее нужно уважать. Относиться к ней легкомысленно нельзя. Тревога у меня очень большая", — добавила метеоролог.

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