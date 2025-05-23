Аномальна спека та торнадо: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні влітку

Цього року в Україні синоптики прогнозують аномально спекотне літо — температура повітря може перевищити середні багаторічні показники. Найсильніша спека очікується у липні, коли стовпчики термометрів подекуди піднімуться вище +40°C, особливо на півдні та сході країни.

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Про це пише ТСН.

Після прохолодного травня на початку червня в Україну поступово прийде тепло. У Києві вдень прогнозується до +25°C, вночі — до +15°C, переважатиме суха та сонячна погода. У Львові температура коливатиметься в межах +21…+25°C, можливі періодичні дощі та мінлива хмарність.

У липні та серпні, як і зазвичай, очікується пік літньої спеки та ймовірність екстремальних погодних явищ. Липень традиційно вважається найспекотнішим місяцем, і цього року ситуація не зміниться — температура може досягати +35…+40°C, особливо в південних і східних регіонах. Серпень також обіцяє бути теплим, із показниками вище норми, хоча й з меншою ймовірністю аномальної спеки.

Влітку Україну очікують торнадо та смерчі

На початку травня метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав, що влітку 2025 року в Україні можливі небезпечні природні явища. За його словами, останнім часом зростає кількість випадків утворення смерчів і торнадо, які можуть ставати дедалі потужнішими. Якщо минулого літа в Україні переважала суха погода, то цього року прогнозується більше дощів і активніша грозова діяльність. А з посиленням гроз зростає й ризик екстремальних явищ — граду, торнадо та шквалів.

За словами метеоролога, смерчі в Україні вже давно перестали бути рідкісним явищем.

"Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить", — зауважив він.

Нагадаємо, 22 травня директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомив, що комфортна літня погода в Україні встановиться на кілька днів завдяки вологому та теплому повітрю з Середземного моря, проте в деяких регіонах все ще ймовірні зливи з грозами.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, на вихідних 24-25 травня пройдуть грози, які почнуться ще з четверга. Погода в Україні теплішає, проте несе із собою опади.