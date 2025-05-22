"Курс на літо": де в Україні буде найтепліша погода цими вихідними (карта)

Комфортна літня погода в Україні встановиться на кілька днів завдяки вологому та теплому повітрю з Середземного моря, проте в деяких регіонах все ще ймовірні зливи з грозами.

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Про повернення літнього тепла до центру країни повідомив 22 травня у Facebook директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За його словами, погода в Черкасах і області взяла "курс на літо": середньодобова температура встановилася в межах 15-17 градусів й увійшла в рамки клімату.

Такі зміни приніс антициклон з півдня, який прогнав дощі на схід.

"До того ж небо очистилося від хмар, і сонце стало краще прогрівати повітря", — зазначив Постригань.

Він додав, що комфортне літнє тепло без задухи та пекучого сонця переважатиме на Черкащині з 23 по 25 травня завдяки повітрю з Середземномор'я. Проте через вплив атмосферних розділів з південного заходу місцями можливі зливи, грози, а подекуди гради та шквали вітру. Стовпчик термометра коливатиметься в межах 10-15 градусів уночі та 20-25 удень.

В суботу 24 травня завдяки повітрю з Середзменомор'я до України прийде комфортна літня погода Фото: Facebook / Віталій Постригань

Де ще буде літня погода в Україні

За прогнозом погоди в Україні від Укргідрометцентру у п'ятницю тепла та суха погода очікується в центрі, на сході, північному сході та на півдні (за виключенням Одещини, де можливі дощі. На сході на в Криму повітря може розігрітися до 27 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 23 травня Фото: скриншот

У суботу погода в Україні буде вологішою: синоптики прогнозують дощі на заході, в центрі та на півночі. У східних і південних областях очікується сухість і тепло до +27.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 травня Фото: скриншот

В неділю дощитиме також у центрі, на заході та на півночі. Водночас на решті територій потеплішає ще більше: у південних регіонах повітря прогріється до +29.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 травня Фото: скриншот

Нагадаємо, в середині травня випав сніг у селах Тухолька та Славсько Стрийського району Львівської області. Також сніжило на курорті "Плай", що в селищі Плавʼє.

Фокус із посиланням на аналітиків EastFruit писав, як нетипові погодні явища вплинуть на урожай фруктів у Туреччині та Східній Європі. Зокрема, черешня цього року багатьом стане "не по кишені".