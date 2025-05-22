"Курс на лето": где в Украине будет самая теплая погода в эти выходные (карта)

Комфортная летняя погода в Украине установится на несколько дней благодаря влажному и теплому воздуху со Средиземного моря, однако в некоторых регионах все еще вероятны ливни с грозами.

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О возвращении летнего тепла в центр страны сообщил 22 мая в Facebook директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По его словам, погода в Черкассах и области взяла "курс на лето": среднесуточная температура установилась в пределах 15-17 градусов и вошла в рамки климата.

Такие изменения принес антициклон с юга, который прогнал дожди на восток.

"К тому же небо очистилось от облаков, и солнце стало лучше прогревать воздух", — отметил Постригань.

Он добавил, что комфортное летнее тепло без духоты и палящего солнца будет преобладать в Черкасской области с 23 по 25 мая благодаря воздуху из Средиземноморья. Однако из-за влияния атмосферных разделов с юго-запада местами возможны ливни, грозы, а иногда град и шквалы ветра. Столбик термометра будет колебаться в пределах 10-15 градусов ночью и 20-25 днем.

В субботу 24 мая благодаря воздуху из Средиземноморья в Украину придет комфортная летняя погода Фото: Facebook / Виталий Постригань

Где еще будет летняя погода в Украине

По прогнозу погоды в Украине от Укргидрометцентра в пятницу теплая и сухая погода ожидается в центре, на востоке, северо-востоке и на юге (за исключением Одесской области, где возможны дожди. На востоке на в Крыму воздух может разогреться до 27 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 23 мая Фото: скриншот

В субботу погода в Украине будет более влажной: синоптики прогнозируют дожди на западе, в центре и на севере. В восточных и южных областях ожидается сухость и тепло до +27.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 24 мая Фото: скриншот

В воскресенье будет дождливо также в центре, на западе и на севере. В то же время на остальных территориях потеплеет еще больше: в южных регионах воздух прогреется до +29.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 мая Фото: скриншот

Напомним, в середине мая выпал снег в селах Тухолька и Славское Стрыйского района Львовской области. Также снежило на курорте "Плай", что в поселке Плавье.

Фокус со ссылкой на аналитиков EastFruit писал, как нетипичные погодные явления повлияют на урожай фруктов в Турции и Восточной Европе. В частности, черешня в этом году многим станет "не по карману".