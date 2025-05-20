Черешня в этом году многим будет "не по карману": ожидается "большой дефицит", — аналитики

Нетипичная погода повлияет на урожай фруктов в Восточной Европе и Турции в 2025 году. Эти страны — крупнейшие экспортеры черешни в регионе.

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Об этом 19 мая сообщили в EastFruit.

Все страны региона побили заморозки в апреле 2025 года. Как отмечается, то, что это снизит производство, было понятно сразу. Однако убытки были неравномерными, поэтому оценка — лишь предварительная.

Экономист Андрей Ярмак отметил, что следует учитывать еще один фактор — сокращение площадей для черешни и вишни в ЕС. Дело в том, что риски выращивания из-за частых потерь урожая после заморозков растут, поэтому старые плантации постепенно выкорчевывают, а новыми не заменяют.

В Украине от весенних заморозков больше всего пострадали абрикосы, но также предварительно было потеряно примерно 45-55% урожая черешни. Такие показатели актуальны прежде всего для юга, а в центральных областях потери были даже больше, но площади здесь — меньше.

"Вишневые убытки" оценивают в 35-50%, на севере при этом показатель выше. В основном украинскую вишню замораживают для экспорта или перерабатывают, и ожидается, что она станет "достаточно дорогой".

Кроме того, Украина преимущественно зависит от импорта черешни после того, как ВС РФ захватили регионы, где традиционно выращивали эту костянку, и уничтожили основную часть плантаций. По прогнозу аналитиков, черешня в этом году будет сильнее влетать в копейку, чем обычно.

Убытки после заморозков в других странах будут достигать:

в Польше — в среднем 50-55% на вишню, еще выше на вишню;

в Турции — 50-70% на черешню, ожидается подорожание на 75%;

В России — не менее 40-50% на вишню и черешню, цены могут вырасти примерно вдвое;

в Венгрии — 80-90% на черешню и другие косточковые культуры;

в Румынии — 70-80% на вишню и черешню, страна будет активно искать возможности импорта даже в сезон сбора;

в Молдове — 30-40% на вишню и черешню, в отдельных регионах и до 100%.

Сообщается, что цены на турецкую черешню для экспорта будут на 75% выше, чем обычно. Примерно так же взлетит цена на свежую черешню и в Украине. На рынки Восточной Европы, очевидно, попадут отдельные партии черешни из Узбекистана, но, по оценке аналитиков, их объемы будут минимальными и не позволят нивелировать потери.

"Поэтому можно резюмировать, что потребителям региона придется смириться с резким снижением потребления черешни в 2025 году. Эта ягода, к сожалению, будет не по карману многим потребителям", — добавили в издании.

Напомним, отмена "торгового безвиза" ЕС угрожает экспорту продукции от украинских фермеров. Фокус расспросил экспертов, как это отразится на ценах в супермаркетах и на рынках.

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