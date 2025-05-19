Отмена "торгового безвиза" ЕС грозит тем, что украинские аграрии не смогут экспортировать свою продукцию. Фокус спросил у экспертов, скажется ли изменение правила для экспортеров на ценах продуктов в магазинах и на рынках.

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Отмена торгового безвиза ЕС не подтолкнет цены на продукты в Украине к повышению. Это произойдет по другим причинам. Как рассказала Фокусу старший экономист ЦЭС Яна Охрименко, на фоне ограничения Евросоюза можно ожидать уменьшения украинского экспорта, однако это не должно повысить цены на украинском рынке, что нельзя сказать о других факторах.

Беспошлинная торговля Украины и ЕС, действие которой прекращается 5 июня 2025 года, предоставляла нашему государству свободный доступ на европейские рынки. Однако свободной торговли со странами Евросоюза Украина больше не будет иметь. Есть опасения, относительно перенасыщения внутреннего рынка, снижения доходов производителей, сокращения производства и роста цен. Импорт станет дороже: если в ответ Украина введет пошлины или ограничения на товары из ЕС. Однако, как говорят эксперты на рост цен в Украине влияют другие факторы.

Что будет с ценами на продукты и что будет в дефиците в Украине: прогнозы экспертов

На фоне инфляции, плохого прошлогоднего урожая и холодной весны 2025 года прогнозы по ценам на продукты в Украине, к сожалению, неутешительны.

Прогнозы по ценам на фрукты и овощи в Украине неутешительны Фото: Pixels

"Если внутреннее предложение большое, а квоты не позволяют экспортировать больше, то внутренние запасы начинают давить на внутренние цены, что может даже вызвать дефляцию (снижение цен — Фокус) по некоторым группам товаров, сырья, продуктов и тому подобное. Также следует учесть баланс внешних и внутренних цен, которые будут пытаться сравняться в случае более свободного движения товаров", — рассказал финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Кроме отмены квот, Украине придется выстоять перед вызовами войны, плохого урожая и даже погодными шоками, ведь холодная весна уже нанесла ущерб украинским аграриям

Кроме отмены квот, Украине придется выстоять перед вызовами войны, плохого урожая и даже погодными шоками, ведь холодная весна уже нанесла ущерб украинским аграриям.

Поэтому, по словам эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, цены на продукты будут высокими, в том числе и на украинские молодые овощи, которых уже заждались потребители. Особенно из-за уменьшения запасов прошлогоднего урожая овощей, фруктов и пшеницы.

"Если добавить инфляцию, которую мы все сейчас наблюдаем, утешить прогнозом по ценам не могу. Особенно, если учесть погодный фактор", — добавила Руженкова.

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Цены вырастут минимум на 30%: после весенней непогоды больше всего подорожают фрукты

Как Фокус писал ранее, нынешние погодные условия значительно повлияют на будущий урожай фруктов. Ведь весной серьезные ночные заморозки значительно повредили завязь на плодовых деревьях, а также раннюю овощную продукцию.

"Если мы надеялись, что в конце мая на рынке будет достаточно ранней молодой продукции, что удешевит закупки потребителей, к сожалению, затяжная весна и инфляция внесли свои коррективы. Кстати, жатва начнется в конце июня. Сразу ли этот урожай поступит на хлебокомбинаты и хлеб подешевеет? — Не уверена. Более того, по прогнозам аграрных ассоциаций, до конца 2025 года хлеб может подорожать еще на 20%", — отметила эксперт Оксана Руженкова.

Поэтому повышение цен на продукты прогнозируют, однако вызывают это, скорее, военные действия, рост тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги, воду, транспортные расходы бизнеса, а также дефицит кадров и подорожание топлива в Украине.

В Украине значительно подорожает черешня Фото: УНИАН

А что будет с импортными овощами и фруктами

По словам владельца с/х общества "Енограй" Руслана Голуба, весенняя холодная погода в Украине подтолкнет цены на овощи и фрукты вверх на 30%, и импорт не сможет компенсировать это подорожание.

Он отметил, что точные цифры станут известны по окончании мая, но повышение цен будет однозначным — ориентировочно не менее чем на 30%.

По словам агрария, урегулировать цены за счет импортных овощей и фруктов не удастся, ведь в Украине они стоят дешевле.

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Цены на продукты: в Украине подорожали борщевой набор и мясо

"По разным продуктам будет разная цена. Но у нас внутренняя цена была ниже, чем европейская. И при импорте продуктов цена выросла", — добавил Голуб.

По его прогнозу, в Украине подорожают фрукты, косточковые, в частности черешня.

Напомним, Фокус интересовался прогнозом на будущий урожай картофеля в Украине. Хотя аграрии единодушно против загадывания на будущее, некоторое сравнение с прошлым годом эксперты все же сделали. Поэтому, как сказал председатель ФХ "Аделаида" Сергея Рыбалко, нынешняя ситуация пока выглядит хуже предыдущего периода 2024 года.

"Однако впереди — очень длинный сезон и давать прогноз рано", — добавил Сергей Рыбалко.