Цены вырастут минимум на 30%: после весенней непогоды больше всего подорожают фрукты

Весенняя непогода в Украине повлечет повышение цен на овощи и фрукты минимум на 30%, и импорт не сможет компенсировать это подорожание.

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Об этом заявил владелец сельскохозяйственного общества "Енограй" Руслан Голуб, пишет "Телеграф".

Он отметил, что точные цифры станут известны по окончании мая, но повышение цен будет однозначным — ориентировочно не менее чем на 30 процентов.

По словам агрария, урегулировать цены за счет импортных овощей и фруктов не удастся, ведь в Украине они стоят дешевле.

"По разным продуктам будет разная цена. Но у нас внутренняя цена была ниже, чем европейская. И при импорте продуктов цена выросла", — добавил Голуб.

Что касается региональных различий и заморозков, он отметил, что пострадали все области Украины, однако больше всего — западные. Голуб пояснил, что заморозки охватили всю Украину, однако больше всего пострадали западные области из-за раннего цветения. Также значительные убытки понесли неоккупированные районы Херсонщины, Правобережье Херсонщины, Николаевщина и Запорожье.

По его прогнозу, в первую очередь в Украине подорожают фрукты, в частности вырастут цены на черешню.

Напомним, нардеп Михаил Цимбалюк объяснил, что непривычная для весны прохлада может ударить по кошелькам украинцев. По его словам, местные фермеры будут ждать поддержки со стороны государства.

Ранее в Нацбанке сообщили, что цены в Украине снова выросли. Продукты подорожали более чем на 22%, и в учреждении объяснили основные причины этого роста.