Ціни зростуть мінімум на 30%: після весняної негоди найбільше здорожчають фрукти

Весняна негода в Україні спричинить підвищення цін на овочі та фрукти щонайменше на 30%, і імпорт не зможе компенсувати це подорожчання.

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Про це заявив власник сільськогосподарського товариства "Енограй" Руслан Голуб, пише "Телеграф".

Він зазначив, що точні цифри стануть відомі після закінчення травня, але підвищення цін буде однозначним — орієнтовно не менше ніж на 30 відсотків.

За словами аграрія, врегулювати ціни за рахунок імпортних овочів та фруктів не вдасться, адже в Україні вони коштують дешевше.

"По різних продуктах буде різна ціна. Але в нас внутрішня ціна була нижча, ніж європейська. І при імпорті продуктів ціна виросла", — додав Голуб.

Що стосується регіональних відмінностей і заморозків, він зазначив, що постраждали всі області України, проте найбільше – західні. Голуб пояснив, що заморозки охопили всю Україну, проте найбільше постраждали західні області через раннє цвітіння. Також значні збитки зазнали неокуповані райони Херсонщини, Правобережжя Херсонщини, Миколаївщина та Запоріжжя.

За його прогнозом, в першу чергу в Україні подорожчають фрукти, зокрема зростуть ціни на черешню.

Нагадаємо, нардеп Михайло Цимбалюк пояснив, що незвична для весни прохолода може вдарити по гаманцях українців. З його слів, місцеві фермери чекатимуть на підтримку з боку держави.

Раніше в Нацбанку повідомили, що ціни в Україні знову зросли. Продукти подорожчали більш ніж на 22%, і в установі пояснили основні причини цього зростання.