Ціни в Україні знову зросли - продукти подорожчали на понад 22%: в Нацбанку пояснили причини

У квітні 2025 року інфляція в Україні зросла до 15,1% у річному вимірі, однак найближчим часом очікується її сповільнення. На зростання цін вплинули торішні неврожаї, подорожчання алкоголю й тютюну, а також збільшення витрат бізнесу на зарплати через нестачу працівників.

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У місячному вимірі ціни в Україні зросли на 0,7%, проте в річному вимірі досягли 15,1%. Зростання споживчих цін було дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2025 року, повідомили в НБУ.

Там зауважили, що заходи НБУ з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень обмежували зростання цін. "Додатковий вплив мало зниження світових цін на нафту, а також послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії", — йдеться в повідомленні на сайті Нацбанку.

Зазначено, що вартість сирих продуктів у річному вимірі зросла на 22,2%. Причиною такого зростання стали торішні аграрні втрати, цьогорічні квітневі заморозки та нестача якісної сировини. Найбільше зросли ціни на борошно, крупи, овочі борщового набору та фрукти.

Через ранній Великдень у квітні різко подорожчали сезонні продукти — насамперед яйця. Частково стримати зростання цін допомогли імпорт і теплична продукція.

Попри загальне зростання цін, базова інфляція сповільнилась до 12,1%. Проте вартість оброблених харчів зросла за рік на 17,3% — головним чином через подорожчання сировини та зростання витрат на оплату праці. Найбільше українці відчули зростання цін на хліб, м’ясо та м’ясні вироби. Водночас світове здешевлення олії та збільшення пропозиції молочної продукції дещо призвели до уповільнення зростання цін в цих категоріях.

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Ціни на непродовольчі товари в Україні минулого місяця зростали повільніше — лише на 3,8% (рік до року). У Нацбанку це пов’язують зі стабільною гривнею, що забезпечило зниження тиску на ціни імпортних товарів.

Тим часом, як повідомили в НБУ, річна інфляція у сфері послуг залишається високою — 14,6%. Найбільше подорожчали послуги ресторанів і кафе, готелів, транспорту та фінансових установ. Натомість ціни на страхування та послуги догляду зростають повільніше.

Ціни на товари та послуги в Україні, які регулює держава, за рік зросли на 19,5%. Це пов’язано з підвищенням акцизів, їх перерахунком у євро та додатковим податковим навантаженням через застосування коефіцієнту 1,1.

Проте, зауважили в НБУ, зміцнення гривні щодо долара дещо зменшило тиск на ціни в сегменті ліків і медичного обладнання.

Річне зростання вартості пального в Україні сповільнилося до 3,7%, головним чином через зниження світових цін на нафту. Водночас аналітики попереджають: попит зростає, а зміцнення євро може надалі впливати на вартість імпортного пального.

Відповідно до прогнозу НБУ, влітку інфляція в Україні має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня.

Нагадаємо, за даними аналітиків EastFruit в Україні спостерігається зниження цін на ранні овочі, а також на торішню картоплю. Зокрема, подешевшала морква. Водночас через зменшення пропозиції ціни на цибулю почали зростати.

Раніше повідомлялося, що через аномальні весняні заморозки в Україні постраждали плодові сади, що спричинить зменшення врожаю абрикосів, яблук та лохини. В результаті цього літа очікується підвищення цін на персики та абрикоси на 20-25%.