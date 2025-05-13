Цены в Украине снова выросли — продукты подорожали более чем на 22%: в Нацбанке объяснили причины

В апреле 2025 года инфляция в Украине выросла до 15,1% в годовом измерении, однако в ближайшее время ожидается ее замедление. На рост цен повлияли прошлогодние неурожаи, подорожание алкоголя и табака, а также увеличение расходов бизнеса на зарплаты из-за нехватки работников.

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В месячном измерении цены в Украине выросли на 0,7%, однако в годовом измерении достигли 15,1%. Рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2025 года, сообщили в НБУ.

Там отметили, что меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям ограничивали рост цен. "Дополнительное влияние имело снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии", — говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Указано, что стоимость сырых продуктов в годовом измерении выросла на 22,2%. Причиной такого роста стали прошлогодние аграрные потери, нынешние апрельские заморозки и недостаток качественного сырья. Больше всего выросли цены на муку, крупы, овощи борщевого набора и фрукты.

Из-за ранней Пасхи в апреле резко подорожали сезонные продукты — прежде всего яйца. Частично сдержать рост цен помогли импорт и тепличная продукция.

Несмотря на общий рост цен, базовая инфляция замедлилась до 12,1%. Однако стоимость обработанных продуктов выросла за год на 17,3% — главным образом из-за подорожания сырья и роста расходов на оплату труда. Больше всего украинцы почувствовали рост цен на хлеб, мясо и мясные изделия. В то же время мировое удешевление масла и увеличение предложения молочной продукции несколько привели к замедлению роста цен в этих категориях.

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Цены на непродовольственные товары в Украине в прошлом месяце росли медленнее — всего на 3,8% (год к году). В Нацбанке это связывают со стабильной гривной, что обеспечило снижение давления на цены импортных товаров.

Между тем, как сообщили в НБУ, годовая инфляция в сфере услуг остается высокой — 14,6%. Больше всего подорожали услуги ресторанов и кафе, гостиниц, транспорта и финансовых учреждений. Зато цены на страхование и услуги ухода растут медленнее.

Цены на товары и услуги в Украине, которые регулирует государство, за год выросли на 19,5%. Это связано с повышением акцизов, их пересчетом в евро и дополнительной налоговой нагрузкой из-за применения коэффициента 1,1.

Однако, отметили в НБУ, укрепление гривны относительно доллара несколько уменьшило давление на цены в сегменте лекарств и медицинского оборудования.

Годовой рост стоимости топлива в Украине замедлился до 3,7%, главным образом из-за снижения мировых цен на нефть. В то же время аналитики предупреждают: спрос растет, а укрепление евро может в дальнейшем влиять на стоимость импортного топлива.

Согласно прогнозу НБУ, летом инфляция в Украине должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однознакового уровня.

Напомним, по данным аналитиков EastFruit в Украине наблюдается снижение цен на ранние овощи, а также на прошлогодний картофель. В частности, подешевела морковь. В то же время из-за уменьшения предложения цены на лук начали расти.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных весенних заморозков в Украине пострадали плодовые сады, что повлечет уменьшение урожая абрикосов, яблок и голубики. В результате этим летом ожидается повышение цен на персики и абрикосы на 20-25%.