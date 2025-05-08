Заморозки уничтожили часть урожая: цены в Украине вырастут на 25%

Из-за аномальных весенних заморозков в Украине пострадали плодовые сады, что приведет к уменьшению урожая абрикосов, яблок и голубики. В результате, этим летом стоит ожидать повышения цен на персики и абрикосы на 20-25%.

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Об этом сообщил глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко, пишет УНН.

"По абрикосу очень тяжелая ситуация, потому что, это в принципе рисковая культура и не первый год абрикос страдает. Нельзя сказать, что совсем украинцы останутся без абрикос, но велика вероятность того, что в супермаркетах не будет украинского есть", — рассказал он.

Несмотря на то, что персики уцелели лучше, отдельные регионы потеряли до 20% урожая. Черешня, в частности поздние сорта, почти не пострадала, а вот с яблоками ситуация хуже — в некоторых хозяйствах заморозки повредили цветение. Наибольшие потери понесли производители голубики, особенно в Черкасской области и на севере Украины, где убытки достигают до 85%. В Закарпатье повреждено 20% урожая ранних сортов и до 40% поздних. Впрочем, дефицита голубики в стране не прогнозируется благодаря распределению насаждений по разным регионам.

Какими будут цены на овощи и фрукты летом

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, в Украине ожидается значительное подорожание сезонных фруктов, в частности персиков и абрикосов. Он прогнозирует, что цены вырастут на 20-25% летом по сравнению с прошлым годом из-за неурожая в ключевых регионах и высокой зависимости от импорта, а также из-за влияния курса доллара на стоимость импортных товаров.

Зато в секторе овощей ситуация будет другой. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак указывает, что летом традиционно наблюдается снижение цен на овощи. В частности, цены на составляющие "борщевого набора" должны снижаться больше всего, особенно в сельской местности. Однако, как именно изменятся цены, будет зависеть от нескольких важных факторов — в частности, ситуации с курсом гривны, стоимостью топлива, электроэнергии и газа.

"Если резких изменений не будет, то можно ожидать, что на несколько десятков процентов стоимость на овощную группу в летний период снизится", — добавил эксперт.

Напомним, в Украине наблюдается повышение уровня инфляции, что влечет за собой подорожание большинства продуктов питания. В течение последнего года цены на многие товары значительно выросли, и, вероятно, этот тренд сохранится.

Ранее Фокус писал, что большинство украинцев больше беспокоят рост цен, чем вопрос временной оккупации части территорий — таковы результаты свежего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".