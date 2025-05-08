Заморозки знищили частину врожаю: ціни в Україні зростуть на 25%

Через аномальні весняні заморозки в Україні постраждали плодові сади, що призведе до зменшення врожаю абрикосів, яблук та лохини. В результаті, цього літа варто очікувати на підвищення цін на персики та абрикоси на 20-25%.

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Про це повідомив голова "Укрсадвинпрому" Володимир Печко, пише УНН.

"По абрикосу дуже важка ситуація, тому що, це в принципі ризикова культура й не перший рік абрикос страждає. Не можна сказати, що зовсім українці залишаться без абрикос, але велика ймовірність того, що у супермаркетах не буде українського є", — розповів він.

Попри те, що персики вціліли краще, окремі регіони втратили до 20% врожаю. Черешня, зокрема пізні сорти, майже не постраждала, а ось з яблуками ситуація гірша — у деяких господарствах заморозки пошкодили цвітіння. Найбільші втрати зазнали виробники лохини, особливо в Черкаській області та на півночі України, де збитки сягають до 85%. У Закарпатті пошкоджено 20% врожаю ранніх сортів та до 40% пізніх. Втім, дефіциту лохини в країні не прогнозується завдяки розподілу насаджень по різних регіонах.

Якими будуть ціни на овочі та фрукти влітку

За словами економічного експерта Олега Пендзина, в Україні очікується значне подорожчання сезонних фруктів, зокрема персиків і абрикосів. Він прогнозує, що ціни зростуть на 20-25% влітку порівняно з минулим роком через неврожай у ключових регіонах та високу залежність від імпорту, а також через вплив курсу долара на вартість імпортних товарів.

Натомість у секторі овочів ситуація буде іншою. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вказує, що влітку традиційно спостерігається зниження цін на овочі. Зокрема, ціни на складові "борщового набору" мають знижуватись найбільше, особливо в сільській місцевості. Однак, як саме зміняться ціни, залежатиме від від кількох важливих чинників — зокрема, ситуації з курсом гривні, вартістю пального, електроенергії та газу.

"Якщо різких змін не буде, то можна очікувати, що на декілька десятків відсотків вартість на овочеву групу в літній період знизиться", — додав експерт.

Нагадаємо, в Україні спостерігається підвищення рівня інфляції, що спричиняє подорожчання більшості продуктів харчування. Упродовж останнього року ціни на багато товарів значно зросли, і, ймовірно, цей тренд збережеться.

Раніше Фокус писав, що більшість українців більше непокоять зростання цін, ніж питання тимчасової окупації частини територій — такі результати свіжого опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".