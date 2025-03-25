Ціни не радують: як подорожчав продуктовий кошик за рік

Динаміка до збільшення цін пояснюється збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці та логістику.

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В Україні спостерігається зростання інфляції, що призводить до подорожчання більшості продуктів харчування. За останній рік ціни на товари значно зросли, і така тенденція, найімовірніше, продовжиться. Однак на тлі загального зростання цін деякі продукти можуть стати дешевшими через сезонні коливання. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Як подорожчав продуктовий кошик за рік

Для порівняння цін на продуктовий кошик було використано статистичні дані з сайту "Мінфін". До базового набору продуктів увійшли: хліб, молоко, куряче філе, яловичина, картопля, рис, сир, яблука, банани, помідори, цибуля і яйця. За останній рік продуктовий кошик в Україні значно подорожчав, особливо помітно підвищилися ціни на фрукти, овочі та молочну продукцію. У середньому вартість товарів збільшилася на 25-30%, хоча трапляються і винятки.

Найзначніше подорожчання спостерігається у яблук — їхня вартість збільшилася на 106,4%, з 20,49 грн до 42,31 грн за кілограм. Це найвище зростання серед усіх продуктів. Ціни на помідори, картоплю і молоко також зросли більш ніж на 30%. Мінімальне зростання цін зафіксовано на ріпчасту цибулю — лише 1,4% (з 16,27 грн до 16,50 грн за кілограм), на рис — 3,9% (з 56,67 грн до 58,93 грн за кілограм) і на твердий сир — 5,4% (з 499,10 грн до 526,32 грн за кілограм).

У лютому 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 13,4% у річному вираженні, а ціни за місяць зросли на 0,8%. Згідно з даними Державної служби статистики, у лютому спостерігалося прискорення зростання цін на сирі харчові продукти. Це пов'язано з низькими врожаями минулого року, що призвело до зростання цін на фрукти, деякі види продуктів тваринництва, борошно і крупи. Водночас темпи зростання цін на овочі сповільнилися завдяки збільшенню імпорту, надходженню тепличної продукції та зниженню попиту на окремі товари. Свинина, курятина та цукор продаються за цінами, схожими з цінами в країнах-партнерах, що зумовлено високим рівнем експорту.

"Подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому прискорилося до 16,7%. Така динаміка пояснюється збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці та логістику. Високими темпами дорожчали хліб, масло, м'ясо та молокопродукти", — пояснили в НБУ.

У повідомленні зазначено, що різке зростання цін зумовлене наслідками несприятливих урожаїв 2024 року, а також збільшенням виробничих витрат, пов'язаних з енергопостачанням та оплатою праці.

Економіст Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, вважає, що, незважаючи на вжиті заходи Національним банком України, інфляція, найімовірніше, продовжуватиме зростати. Він також зазначає, що НБУ додатково підтримує курс гривні, оскільки обмінний курс безпосередньо впливає на вартість імпортних товарів. Пендзин додав, що на ціни впливають також обстріли енергетичної інфраструктури України, оскільки вони ведуть до подорожчання енергоресурсів, що, своєю чергою, позначається на собівартості продукції.

"Тобто є об'єктивні речі, є способи якимось чином заспокоїти загальний процес зростання цін. Але я думаю, що максимум, що зробить Національний банк України — це сповільнить зростання інфляції. Вона все одно буде трішечки зростати, і це нічого б не було страшного, якби не заморожені соціальні стандарти. Ми з вами знаємо, що в нас ні мінімальна заробітна плата, ні прожитковий мінімум цього року зростати не буде. А як наслідок, соціальні платежі будуть по суті без змін. Слава Богу, хоч проіндексували пенсії, тому що вони фінансуються не з бюджету, а з пенсійного фонду", — зазначив експерт.

За даними аналітиків Всеукраїнської аграрної ради найближчим часом в Україні може подорожчати цукор. У середньому ціни виробників на цей продукт зараз коливаються в межах 24,60-25,30 грн/кг.

Як зазначається, наразі багато заводів викуповують квоти на поставку в європейські країни. При цьому українські виробники адаптувалися до зовнішніх ринків ще до відкриття ЄС. Вони експортують продукцію в Туреччину, Камерун, Кот-д'Івуар, Індонезію та Ізраїль. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес з боку Європи сприяє подальшому зростанню цін.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, зростання цін українців турбує більше, ніж окупація територій. Такий результат показало опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Додамо, що Фокус і раніше аналізував овочевий ринок, а також порівнював вартість основного набору з картоплі, моркви, капусти, буряка, м'яса. Очікується, що до кінця зими зростуть також ціни на м'ясо, молоко і фрукти.