Цены не радуют: как подорожала продуктовая корзина за год

Динамика к увеличению цен объясняется увеличением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.

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В Украине наблюдается рост инфляции, что приводит к удорожанию большинства продуктов питания. За последний год цены на товары значительно возросли, и такая тенденция, скорее всего, продолжится. Однако на фоне общего роста цен некоторые продукты могут стать дешевле из-за сезонных колебаний. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Как подорожала продуктовая корзина за год

Для сравнения цен на продуктовую корзину были использованы статистические данные с сайта "Минфин". В базовый набор продуктов вошли: хлеб, молоко, куриное филе, говядина, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца. За последний год продуктовая корзина в Украине значительно подорожала, особенно заметно повысились цены на фрукты, овощи и молочную продукцию. В среднем стоимость товаров увеличилась на 25-30%, хотя встречаются и исключения.

Самое значительное подорожание наблюдается у яблок — их стоимость увеличилась на 106,4%, с 20,49 грн до 42,31 грн за килограмм. Это наивысший рост среди всех продуктов. Цены на помидоры, картофель и молоко также выросли более чем на 30%. Минимальный рост цен зафиксирован на репчатый лук — всего 1,4% (с 16,27 грн до 16,50 грн за килограмм), на рис — 3,9% (с 56,67 грн до 58,93 грн за килограмм) и на твердый сыр — 5,4% (с 499,10 грн до 526,32 грн за килограмм).

В феврале 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 13,4% в годовом выражении, а цены за месяц выросли на 0,8%. Согласно данным Государственной службы статистики, в феврале наблюдалось ускорение роста цен на сырые пищевые продукты. Это связано с низкими урожаями прошлого года, что привело к росту цен на фрукты, некоторые виды продуктов животноводства, муку и крупы. В то же время темпы роста цен на овощи замедлились благодаря увеличению импорта, поступлению тепличной продукции и снижению спроса на отдельные товары. Свинина, курятина и сахар продаются по ценам, схожим с ценами в странах-партнерах, что обусловлено высоким уровнем экспорта.

"Подорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7%. Такая динамика объясняется увеличением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. Высокими темпами дорожали хлеб, масло, мясо и молокопродукты", — пояснили в НБУ.

В сообщении отмечено, что резкий рост цен обусловлен последствиями неблагоприятных урожаев 2024 года, а также увеличением производственных расходов, связанных с энергоснабжением и оплатой труда.

Экономист Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, считает, что несмотря на принимаемые меры Национальным банком Украины, инфляция, скорее всего, будет продолжать расти. Он также отмечает, что НБУ дополнительно поддерживает курс гривны, так как обменный курс напрямую влияет на стоимость импортных товаров. Пендзин добавил, что на цены влияют также обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, поскольку они ведут к удорожанию энергоресурсов, что, в свою очередь, отражается на себестоимости продукции.

"То есть есть объективные вещи, есть способы каким-то образом успокоить общий процесс роста цен. Но я думаю, что максимум, что сделает Национальный банк Украины — это замедлит рост инфляции. Она все равно будет немножечко расти, и это ничего бы не было страшного, если бы не замороженные социальные стандарты. Мы с вами знаем, что у нас ни минимальная заработная плата, ни прожиточный минимум в этом году расти не будет. А как следствие, социальные платежи будут по сути без изменений. Слава Богу, хоть проиндексировали пенсии, потому что они финансируются не из бюджета, а из пенсионного фонда", — отметил эксперт.

По данным аналитиков Всеукраинского аграрного совета в ближайшее время в Украине может подорожать сахар. В среднем цены производителей на этот продукт сейчас колеблются в пределах 24,60-25,30 грн/кг.

Как отмечается, на данный момент многие заводы выкупают квоты на поставку в европейские страны. При этом украинские производители адаптировались к внешним рынкам еще до открытия ЕС. Они экспортируют продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы способствует дальнейшему росту цен.

Напомним, как ранее писал Фокус, рост цен украинцев беспокоит больше, чем оккупация территорий. Такой результат показал опрос социологической группы "Рейтинг".

Добавим, что Фокус и ранее анализировал овощной рынок, а также сравнивал стоимость основного набора из картофеля, моркови, капусты, свеклы, мяса. Ожидается, что до конца зимы вырастут также цены на мясо, молоко и фрукты.