Какие овощи и фрукты подешевели и подорожали за последнюю неделю: обзор

В Украине дешевеют ранние овощи. Также дешевле, чем неделей ранее, продается прошлогодний картофель. Цены снизились с 16-25 до 15-24 гривен за килограмм. В частности, подешевела морковь — с 80-85 до 60-70 грн/кг. В то же время, учитывая заметное сокращение предложения, начал дорожать лук. Цены подскочили с 14-18 до 20-26 грн/кг.

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Об этом пишет портал EastFruit.

Как отмечает издание, прохладная погода сказалась на объемах выборки огурца из местных тепличных комбинатов, поэтому цены на него начали расти. Огурец подорожал с 25-50 грн/кг до 50-75. Вместе с этим подорожали томаты (с 70-95 до 80-105 грн/кг) и сладкий перец (с 95-110 до 120-125 грн/кг).

Цены на овощи и фрукты из Украины Фото: EastFruit

В частности, продолжают снижаться цены на редис (с 23-25 до 20-25 грн/кг). Пекинская капуста подорожала (30-35 до 35-45 грн/кг), а цветная подешевела (с 110-120 до 60-70 гривен за килограмм). В сегменте зелени выросли цены на зеленый лук, петрушку и салат, при этом подешевел укроп. Вследствие роста предложения расширился диапазон цен на спаржу.

Цены на овощи и фрукты из Узбекистана Фото: EastFruit

По мере уменьшения предложения яблока цены на него продолжают расти, достигнув на прошлой неделе уровня 50 грн за килограмм. Также дороже стал продаваться лимон. Апельсин подешевел, а диапазон цен на киви расширился.

Цены на овощи и фрукты из Египта Фото: EastFruit

Напомним, в апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года — цены выросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2024-го. Основным фактором этого скачка стало подорожание продуктов питания. С начала года цены на них выросли на 6%, а в годовом измерении — почти на 20%. Больше всего за год выросла стоимость яиц — почти на 75%.

В частности, Фокус писал, что в Украине неожиданно изменились цены на колбасу и твердый сыр. Речь идет о сыровяленой колбасе "Алан Брауншвейгская" и твердом сыре "Звени Гора голландский".