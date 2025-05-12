Какие овощи и фрукты подешевели и подорожали за последнюю неделю: обзор
В Украине дешевеют ранние овощи. Также дешевле, чем неделей ранее, продается прошлогодний картофель. Цены снизились с 16-25 до 15-24 гривен за килограмм. В частности, подешевела морковь — с 80-85 до 60-70 грн/кг. В то же время, учитывая заметное сокращение предложения, начал дорожать лук. Цены подскочили с 14-18 до 20-26 грн/кг.
Об этом пишет портал EastFruit.
Как отмечает издание, прохладная погода сказалась на объемах выборки огурца из местных тепличных комбинатов, поэтому цены на него начали расти. Огурец подорожал с 25-50 грн/кг до 50-75. Вместе с этим подорожали томаты (с 70-95 до 80-105 грн/кг) и сладкий перец (с 95-110 до 120-125 грн/кг).
В частности, продолжают снижаться цены на редис (с 23-25 до 20-25 грн/кг). Пекинская капуста подорожала (30-35 до 35-45 грн/кг), а цветная подешевела (с 110-120 до 60-70 гривен за килограмм). В сегменте зелени выросли цены на зеленый лук, петрушку и салат, при этом подешевел укроп. Вследствие роста предложения расширился диапазон цен на спаржу.
По мере уменьшения предложения яблока цены на него продолжают расти, достигнув на прошлой неделе уровня 50 грн за килограмм. Также дороже стал продаваться лимон. Апельсин подешевел, а диапазон цен на киви расширился.
Напомним, в апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года — цены выросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2024-го. Основным фактором этого скачка стало подорожание продуктов питания. С начала года цены на них выросли на 6%, а в годовом измерении — почти на 20%. Больше всего за год выросла стоимость яиц — почти на 75%.
В частности, Фокус писал, что в Украине неожиданно изменились цены на колбасу и твердый сыр. Речь идет о сыровяленой колбасе "Алан Брауншвейгская" и твердом сыре "Звени Гора голландский".