В Украине за месяц значительно подорожали два популярных продукта: детали

В Украине неожиданно изменились цены на колбасу и твердый сыр. Речь идет о сыровяленой колбасе "Алан Брауншвейгская" и твердом сыре "Звени Гора голландский".

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Об этом стало известно из данных на портале "Минфин".

Отмечается, что в мае 2025 года цена на колбасу "Алан Брауншвейгскую" выросла на 42 гривны. В апреле ее стоимость составляла 1042,90 грн/кг, а в мае цена уже достигает 1084,90 грн/кг.

В то же время, колбаса "Глобино салями" варено-копченая сохранила свою цену — 282 грн/кг, оставаясь более доступным вариантом для потребителей.

Что касается твердого сыра, то "Звени Гора голландский" 45% также подорожал. В апреле его средняя цена составляла 551,20 грн/кг, а в мае она уже достигла 580,70 грн/кг. То есть цена на сыр этой марки выросла на 29 гривен.

Однако, например, твердый сыр "Комо традиционный" 50% получил снижение средней стоимости — с 529,31 грн/кг в апреле до 482 грн/кг в мае.

Напомним, на рост цен на мясопродукты влияют проблемы в каждом сегменте: от военных действий до дефицита электроэнергии. Например, говядина выросла в цене из-за роста стоимости живца на перерабатывающих предприятиях и дальнейшего сокращения поголовья.

В частности, в феврале цены на какао выросли на 400% из-за глобального потепления. Какао, ключевой ингредиент шоколада, становится все более дефицитным, поскольку экстремальные погодные условия нарушают производство в Западной Африке. Этот регион, в который входят Гана, Кот-д'Ивуар, Камерун и Нигерия, производит около 70% мирового объема какао, и сейчас столкнулся с серьезной проблемой.