Цены на продукты растут. Хлеб, овощи, молочная продукция дорожает. Также постепенно ползут вверх цены на мясо. Что происходит?

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В Украине растут цены на продукты, в том числе и на мясо. Согласно мониторингу Ukrainian Agribusiness Club, в мясной отрасли наблюдается напряженная ценовая ситуация. Уже подорожали говядина, свинина, и только курятина, благодаря стабильным поставкам, демонстрирует относительное постоянство цен. Хотя и здесь специалисты дают не очень оптимистичный прогноз из-за роста стоимости кормов, что может повлиять на конечную цену продукта. Фокус выяснил все важное о ценах на мясо в Украине.

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Индекс потребительских цен на мясные продукты в феврале 2025 составляет 101,45%. По сравнению с предыдущим месяцем в среднем цены на эти продукты выросли на 1,45%. По данным Минфина, в январе 2025 этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 99,63%.

Если рассматривать свежие говядину, свинину, курятину без учета субпродуктов, то по состоянию на 26 февраля текущие средние цены на мясо в магазинах Украины составляют от 76,95 за кг (куриная голень) до 319,32 за кг (говяжий гуляш).

Вид м’яса Ціна Яловичина (гуляш) 1 кг

319,32 грн.

Яловичина (ребра) 1 кг



179,95 грн. Курятина (філе) 1 кг



180,63 грн. Курятина (гомілка) 1 кг

76,95 грн.

Свиний ошийок 1 кг

262,63 грн.



Данные Минфина по состоянию на 26.02.25

Если посмотреть на динамику цен, то за год мясопродукты прибавили в цене от 7% (куриное бедро) до 22% (говяжий гуляш). А за первый месяц 2025-го цены на разные виды мяса подскочили от 2% (свинина) до 7% (говядина). Курятина после новогодних праздников держится и не дорожает, однако только благодаря стабильным поставкам и высокой конкурентности среди производителей. Из-за подорожания электричества и кормов, конечные цены продукта в магазинах еще удивят.

Индекс потребительских цен на мясные продукты в феврале 2025 года составляет 101,45%

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук говорит, что зерновая группа кормов, от которых зависят варисть мяса, в прошлом сезоне значительно выросла в цене, в частности из-за погодных условий, поэтому на цены влияет и фактор сезонности.

"Когда в Украине тепло, мы имеем много предложений по продуктам, когда холодно, мы ее практически не производим. Например, зимой мы имеем сезон "низкого молока" — происходит меньшее количество надоев, а потребности не уменьшаются. Соответственно за количество качественного сырья идет конкуренция, которая порождает цену", — добавил Денис Марчук.

Зерновая группа кормов, от которых зависят варисть м "мяса, в прошлом сезоне значительно выросла в цене, Фото: УНИАН

Почему дорожает мясо и может ли быть дефицит качественной продукции

Как отмечают в "Украинском клубе аграрного бизнеса", на рост цен на мясопродукты влияют проблемы в каждом сегменте: от военных действий до дефицита электроэнергии. Так, говядина выросла в цене из-за роста стоимости живца на перерабатывающих предприятиях и дальнейшего сокращения поголовья.

"Ситуация со свининой остается более напряженной из-за дополнительных проблем с поставками, обусловленных тем, что часть поставщиков не может вести свою деятельность из-за близости линии фронта к их предприятиям", — добавили агроэксперты.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также отмечает, что в условиях войны хозяйства вынужденно уменьшают объемы производства.

Ситуация со свининой остается более напряженной из-за дополнительных проблем с поставками, обусловленных тем, что часть поставщиков не может вести свою деятельность из-за близости линии фронта к их предприятиям

"Люди сегодня резко уменьшили общий объем производства, потому что физически просто не хватает рабочих рук. Мы же понимаем, что сейчас уменьшилось общее количество людей, которые там реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. В частности, и свиного мяса, потому что очень большая доля производилась свинины в домохозяйствах населения. Так же и с молоко-сырьем. Такая ситуация провоцирует рост цен на молочные продукты", — рассказал Фокусу Пендзин.

Продолжение роста цен в 2025 году эксперты связывают и с вероятным ростом стоимости кормов, и с возможным повышением стоимости электроэнергии для бизнес-потребителей. Также в некоторых сегментах рынка будет увеличиваться доля импорта. Кроме подорожания мяса, в этом году следует ожидать и логического роста стоимости колбасных изделий и копченого мяса и буженины.

В Украине растут цены на продукты, в том числе и на мясо курятины Фото: УНИАН

В то же время, по словам экономиста, на проблему подорожания продуктов в Украине нужно смотреть более обще, учитывая рост доходов потребителей, которые, к сожалению, в этом году не будут богатеть.

"В бюджет заложено 9,5% роста потребительских цен за год. Бесспорно, что-то вырастет больше, что-то меньше. Но в этом году у нас заморожены социальные стандарты. То есть при 9,5% инфляции наши доходы не вырастут. Более того, у нас среднегодовой рост заработной платы в 2025 году должен быть на уровне 24 200 грн. В конце 2024 года у нас средняя заработная плата — 22 500 грн. Получается рост менее 10%. То есть при условии того, что будут достигнуты прогнозные цифры, у нас рост средней заработной платы даже не покрывает инфляцию. То есть реальные доходы упадут. В первую очередь, у малообеспеченных слоев населения. Если откровенно, то это не покрывает роста цен. Поэтому, это является главным, когда мы говорим о повышении цен", — сказал Олег Пендзин.

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Напомним, что Фокус уже предоставлял информацию о принятом осенью госбюджете. А в нем предусмотрено "замораживание" на три года минимальной заработной платы, прожиточного минимума и минимального должностного оклада в бюджетной сфере.

Также говорилось о том, что на фоне подорожания основных категорий продуктовой корзины украинцев в январе в Украине на 23,1% подешевели яйца, на 0,8% и 0,6% снизились цены на сахар.