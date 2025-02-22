Цены бьют рекорды: в каких городах Украины продолжает дорожать жилье (ифографика)

Самые дешевые квартиры в Украине можно купить в Запорожье и Херсоне.

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На февраль 2025 года Ровно входит в число самых дорогих городов Украины по стоимости жилья. Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 44 тыс. долларов, что значительно превышает общенациональные показатели. При этом темпы роста цен впечатляют, несмотря на общий тренд повышения цен по стране. Об этом говорится на портале ЛУН.

За последние полгода цены на квартиры в городе увеличились на 14% на вторичном рынке и на 13% на первичном. Для сравнения, в Житомире рост составил 10%, в Ужгороде — 9%, а в Ивано-Франковске — только 3%. В то же время, в прифронтовых регионах, таких как Запорожье, цены снизились на 8%.

Цены на 1-комнатную квартиру

Основными факторами, способствующими такому резкому подорожанию, являются несколько ключевых обстоятельств, которые усиливают друг друга:

подорожание строительных материалов — по словам застройщиков, цены на основные стройматериалы растут каждые три месяца на 30%. Это напрямую влияет на себестоимость строительства, что делает новостройки дороже, а вместе с ними растет и стоимость вторичного жилья.

увеличенный спрос из-за ситуации с безопасностью — ровно остается одним из самых безопасных городов Украины, что делает его привлекательным для переселенцев. Большой спрос на жилье среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) существенно повышает цены.

инфляция и налоговые изменения — в Украине растет уровень инфляции, что также влияет на стоимость недвижимости. Дополнительно, в 2024 году было принято повышение военного сбора при продаже недвижимости, что влияет на конечную цену сделок.

Цены на жилье в Украине — какие прогнозы на 2025 год

Эксперты ожидают продолжение роста цен на недвижимость в Украине. К основным факторам, которые будут способствовать подорожанию, относятся:

ожидаемое повышение стоимости жилья еще на 10-15% из-за инфляции;

рост себестоимости строительства из-за дефицита материалов и рабочей силы;

стабильный спрос в западных регионах, в частности в Ровно.

Таким образом, Ровно продолжает оставаться лидером по темпам роста цен на жилье в Украине. Если ситуация не изменится, квартиры в городе станут еще дороже, а рынок недвижимости будет оставаться горячей темой для покупателей и инвесторов.

Отметим, 11 сентября Фокус писал о возможности для военных получить 50% компенсации первого взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, в течение первого и второго года службы им выделялось по 100 тыс. грн. Ко всему, они имели шанс получить 150 тыс. на покупку авто. Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба объяснила, что Кабмин так и не разработал механизм воплощения этой идеи, поэтому военные лишены гарантированных выплат.