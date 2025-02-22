Ціни б'ють рекорди: у яких містах України продовжує дорожчати житло (іфографіка)

Найдешевші квартири в Україні можна купити в Запоріжжі та Херсоні.

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На лютий 2025 року Рівне входить до числа найдорожчих міст України за вартістю житла. Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку склала 44 тис. доларів, що значно перевищує загальнонаціональні показники. При цьому темпи зростання цін вражають, незважаючи на загальний тренд підвищення цін по країні. Про це йдеться на порталі ЛУН.

За останні півроку ціни на квартири в місті збільшилися на 14% на вторинному ринку і на 13% на первинному. Для порівняння, у Житомирі зростання становило 10%, в Ужгороді — 9%, а в Івано-Франківську — лише 3%. Водночас у прифронтових регіонах, таких як Запоріжжя, ціни знизилися на 8%.

Ціни на 1-кімнатну квартиру

Основними факторами, що сприяють такому різкому подорожчанню, є кілька ключових обставин, які посилюють одна одну:

подорожчання будівельних матеріалів — за словами забудовників, ціни на основні будматеріали зростають кожні три місяці на 30%. Це безпосередньо впливає на собівартість будівництва, що робить новобудови дорожчими, а разом з ними зростає і вартість вторинного житла.

збільшений попит через безпекову ситуацію — Рівне залишається одним із найбезпечніших міст України, що робить його привабливим для переселенців. Великий попит на житло серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) суттєво підвищує ціни.

інфляція та податкові зміни — в Україні зростає рівень інфляції, що також впливає на вартість нерухомості. Додатково, у 2024 році було ухвалено підвищення військового збору під час продажу нерухомості, що впливає на кінцеву ціну угод.

Ціни на житло в Україні — які прогнози на 2025 рік

Експерти очікують продовження зростання цін на нерухомість в Україні. До основних чинників, які сприятимуть подорожчанню, належать:

очікуване підвищення вартості житла ще на 10-15% через інфляцію;

зростання собівартості будівництва через дефіцит матеріалів і робочої сили;

стабільний попит у західних регіонах, зокрема в Рівному.

Таким чином, Рівне продовжує залишатися лідером за темпами зростання цін на житло в Україні. Якщо ситуація не зміниться, квартири в місті стануть ще дорожчими, а ринок нерухомості залишатиметься гарячою темою для покупців та інвесторів.

Зазначимо, 11 вересня Фокус писав про можливість для військових отримати 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом. Крім того, протягом першого і другого року служби їм виділялося по 100 тис. грн. До всього, вони мали шанс отримати 150 тис. на купівлю авто. Юрист ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба пояснила, що Кабмін так і не розробив механізму втілення цієї ідеї, тому військові позбавлені гарантованих виплат.