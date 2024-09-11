Закон є, а пільг немає: чому Кабмін залишив військових без квартир і машин

Закон про мобілізацію обіцяв військовим низку пільг, зокрема, компенсацію за іпотечним кредитом і 150 тис. грн на купівлю транспортного засобу. Однак на практиці отримати їх неможливо. Фокус з'ясував, чому військові не можуть скористатися гарантованими пільгами.

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Згідно з новим законом про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила 18 травня 2024 року, військовослужбовці мають право на отримання одноразової компенсації в розмірі 50% від першого внеску за іпотечним кредитом і додатково 100 000 гривень після першого року військової служби та 100 000 — після другого. Також протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, військові можуть отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 000 гривень.

Усі ці пільгові умови подавалися як одна з переваг вступу на військову службу і мали стимулювати військовозобов'язаних вступати до лав ЗСУ. Однак через чотири місяці після набуття чинності закону, що посилює правила мобілізації, українські військові, як і раніше, не можуть отримати жодної з обіцяних пільг.

Кабмін так і не розробив механізм: чому військові не можуть користуватися обіцяними пільгами

Хоча закон про мобілізацію гарантує низку пільг для військовослужбовців, зокрема компенсацію за іпотечним кредитом і купівлю транспортного засобу, під час звернення до банку з'ясовується, що Кабмін досі не схвалив постанову про механізм упровадження норм закону. Тож скористатися обіцяними депутатами пільгами, військові все ж не можуть.

За словами юриста ГО "Юридична сотня" Юлії Засоби, у законі чітко передбачено, що отримання цих пільг можливе лише в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Також у документі йдеться про те, що уряд зобов'язаний упродовж місяця, з моменту опублікування закону, ухвалити нормативно-правові акти, щодо компенсації за іпотеку, виплати в розмірі 100 тисяч гривень та сертифіката на отримання транспортного засобу.

"Строк давно минув, але відповідні нормативно-правові акти КМУ так і не було ухвалено", — пояснює в бесіді з Фокусом Засоба.

Пільги передбачено, а механізму реалізації немає: що робити

Експерт зазначає, що поки КМУ не ухвалить відповідні постанови, реалізувати пільги, навіть якщо вони передбачені законом, неможливо. Водночас, з огляду на відсутність конкретного порядку та наявність обов'язкової умови, згідно з якою військові можуть звернутися за отриманням компенсації впродовж трьох місяців після укладення контракту з Силами оборони, юристи рекомендують направити рапорт командиру. Тоді військовослужбовець отримає підтвердження, що намагався отримати пільги у відведений законом термін, але на той момент не було механізмів для реалізації цього права. А далі залишається тільки чекати, коли Кабмін ухвалить відповідних нормативно-правових актів.

"Надалі військовослужбовцям не мають права відмовляти в отриманні такої пільги, якщо термін звернення, передбачений законом, минув, оскільки це помилка держави — а саме Кабінету міністрів. Саме вони у визначений термін не сформували і не затвердили механізм реалізації зазначеної норми закону. Тому це питання не може вирішуватися за рахунок приватних осіб. У разі відмови в отриманні таких пільг надалі, коли Кабмін усе-таки розробить відповідні нормативно-правові акти, військовослужбовцям слід буде звертатися до суду з метою відстоювання своїх прав", — продовжує Засоба.

Нагадаємо, так званий "мотиваційний пакет" у законі про мобілізацію мав стимулювати бажання українців приєднуватися до лав ЗСУ. Крім іпотечних пільг, у документі є низка інших пропозицій:

можливість самостійно обирати підрозділ для проходження служби, після підписання контракту з Міноборони;

додаткова відпустка і винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки росіян, розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів;

час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;

щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;

військовослужбовцям не нараховуватимуть відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеню за невиконання зобов'язань перед банками та іншими організаціями, виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;

врахування до вислуги років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;

у разі необхідності тривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;

додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;

розмір одноразової допомоги в разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

Фокус раніше писав, що, за інформацією Міноборони та Офісу президента, посилення мобілізації дало змогу поповнити ЗСУ новобранцями і навіть провести деякі ротації. При цьому нових бійців готують за 1,5-2 місяці і відразу відправляють на передову.

Фокус також писав, що українські воїни ризикують залишитися без зарплат і виплат "бойових". Причина — держбюджету не вистачає 500 млрд грн на потреби ЗСУ.