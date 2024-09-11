Закон есть, а льгот нет: почему Кабмин оставил военных без квартир и машин

Закон о мобилизации обещал военным ряд льгот, в частности, компенсицию по ипотечному кредиту и 150 тыс. грн на покупку транспортного средства. Однако на практике получить их невозможно. Фокус выяснил, почему военные не могут воспользоваться гарантированными льготами.

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Согласно новому закону о мобилизации, который Верховная Рада приняла 18 мая 2024 года, военнослужащие имеют право на получение единоразовой компенсации в размере 50% от первого взноса по ипотечному кредиту и дополнительно 100 000 гривен после первого года военной службы и 100 000 — после второго. Также в течение трех месяцев с даты заключения первого контракта, военные могут получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 000 гривен.

Все эти льготные условия преподносились как одно из преимуществ поступления на военную службу и должны были стимулировать военнообязанных вступать в ряды ВСУ. Однако спустя четыре месяца после вступления в силу закона, ужесточающего правила мобилизации, украинские военные по-прежнему не могут получить ни одну из обещанных льгот.

Кабмин так и не разработал механизм: почему военные не могут пользоваться обещанными льготами

Хотя закон о мобилизации гарантирует ряд льгот для военнослужащих, в частности компенсацию по ипотечному кредиту и покупке транспортного средства, при обращении в банк выясняется, что Кабмин до сих пор не одобрил постановление о механизме внедрения норм закона. Поэтому воспользоваться обещанными депутатами льготами, военные все же не могут.

По словам юриста ОО "Юридическая сотня" Юлии Засобы, в законе четко предусматривается, что получение этих льгот возможно только в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Также в документе говорится, что правительство обязано в течение месяца, с момента опубликования закона, принять нормативно-правовые акты, относительно компенсации за ипотеку, выплаты в размере 100 тысяч гривен и сертификата на получение транспортного средства.

"Срок давно истек, но соответствующие нормативно правовые акты КМУ так и не были приняты", — объясняет в беседе с Фокусом Засоба.

Льготы предусмотрены, а механизма реализации нет: что делать

Эксперт отмечает, что пока КМУ не примет соответствующие постановления, реализовать льготы, даже если они предусмотрены законом, невозможно. В то же время, учитывая отсутствие конкретного порядка и наличие обязательного условия, согласно которому военные могут обратиться за получением компенсации в течение трех месяцев после заключения контракта с Силами обороны, юристы рекомендуют направить рапорт командиру. Тогда военнослужащий получит подтверждение, что пытался получить льготы в отведенный законом срок, но на тот момент не было механизмов для реализации этого права. А дальше остается только ждать, когда Кабмин примет соответствующих нормативно-правовых актов.

"В дальнейшем военнослужащим не имеют права отказывать в получении такой льготы, если срок обращения, предусмотренный законом, истек, поскольку это ошибка государства — а именно Кабинета министров. Именно они в определенный срок не сформировали и не утвердили механизм реализации указанной нормы закона. Поэтому этот вопрос не может решаться за счет частных лиц. В случае отказа в получении таких льгот в дальнейшем, когда Кабмин все-таки разработает соответствующие нормативно-правовые акты, военнослужащим следует будет обращаться в суд с целью отстаивания своих прав", — продолжает Засоба.

Напомним, так называемый "мотивационный пакет" в законе о мобилизации должен был стимулировать желание украинцев присоединяться к рядам ВСУ. Помимо ипотечных льгот, в документе есть ряд других предложений:

возможность самостоятельно выбирать подразделение для прохождения службы, после подписания контракта с Минобороны;

дополнительный отпуск и вознаграждение за уничтожение или захват вооружения или техники россиян, размер будет установлен на уровне закона и правительственных подзаконных актов;

время пребывания в отпусках по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании;

ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года и основная непрерывная часть будет составлять не менее 15 календарных дней;

военнослужащим не будут начисляться проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед банками и другими организациями, исключение составят кредиты на автомобили и недвижимость;

учет в выслугу лет одного месяца службы за три месяца за пребывание непосредственно в районах боевых действий во время действия военного положения;

в случае необходимости длительного лечения за границей будет возможность пройти военно-врачебную комиссию дистанционно, а соответствующая справка ВВК будет основанием для сохранения денежного и материального обеспечения;

дополнительный отпуск 90 календарных дней без разделения на части, по желанию, после освобождения из плена с сохранением денежного довольствия;

размер единовременного пособия в случае гибели военнослужащего устанавливается на уровне 15 миллионов.

Фокус ранее писал, что, по информации Минобороны и Офиса президента, усиление мобилизации позволило пополнить ВСУ новобранцами и даже провести некоторые ротации. При этом новых бойцов готовят за 1,5-2 месяца и сразу отправляют на передовую.

Фокус также писал, что украинские воины рискуют остаться без зарплат и выплат "боевых". Причина — госбюджету нехватает 500 млрд грн на нужды ВСУ.