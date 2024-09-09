ВСУ без "боевых": как власти решат проблему с выплатами защитникам Украины, — депутаты

Украинские воины рискуют остаться без зарплат и выплат "боевых". Причина — госбюджету нехватает 500 млрд грн на нужды ВСУ. Фокус выяснил, как и когда власти найдут необходимые средства.

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У Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ в сентябре, об этом сообщила председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа. По ее словам, сложности возникли на фоне задержек помощи США. До 20 сентября нардепы ВРУ должны проголосовать за изменения в госбюджет.

"Минобоорны говорит, что денег не хватает, чтобы 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем до 20 сентября изменения в госбюджет. Не могу разглашать дату заседания ВРУ, но 17-18 сентября мы ожидаем голосование", — сообщила Пидласа.

На вопрос, успеют ли военные вовремя получить выплаты, с учетом всех бюрократических процедур, нардеп отметила, что действовать нужно незамедлительно.

"Председатель ВРУ подпишет в срочном порядке. Думаю, президент тоже быстро подпишет, потому что все должностные лица понимают, как быстро это нужно сделать", — отметила Пидласа.

Глава бюджетного комитета Рады также напомнила, что в первом квартале 2024 года из-за задержки военной помощью от США Украина была вынуждена использовать бюджетные средства, которые планировали использовать в конце года.

Где найти деньги на выплаты украинским военным

Ранее народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько уже называл причины возникшей "дыры" в бюджете.

"Настоящая причина заключается в том, что на бюджет 2024 года средства с сентября месяца на выплату военным их заработных плат, а также на выплату боевых просто не были заложены. Причина, которая называется более вероятной, это то, что были ожидания, что до сентября месяца будет деэскалация", — рассказал политик.

По его словам, надеялись, что из-за деэскалации расходы на ВСУ из бюджета уменьшатся. С надеждой, что войско не потребует того уровня расходов, средства заложили только до сентября 2024 года.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации и все же обеспечить украинских военных заслужеными зарплатами и "боевыми", по словам Крулько, правительство предлагает сократить траты на обслуживания и погашение госдолга на 115 млрд грн. А также привлечь 100 млрд грн от перевыполнения налогов и сборов.

"Дополнительные около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), около 12,7 млрд грн поступления от акцизов на горючее и табак и около 30 млрд грн поступлений от налоговых изменений, которые рассматриваются в профильном комитете", — отмечает политик в беседе с Фокусом.

Раздутые министерские программы: какие траты сократят в госбюджете

Кроме того в законопроекте предусмотрены сокращения министерских программ.

"Урезаются практически все министерства в большей или меньшей степени, плюс отказ от пополнения Резевного фонда Государственного бюджета, что должно дать дополнительные 25 млрд грн", — добавляет Крулько.

Основные сокращения коснуться Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по программе "развития ОПК" — 11,2 млрд грн, также Минсоцполитики — в размере 8,6 млрд грн, Министерства молодежи и спорта — 376 млн по разным программам.

По словам экономиста Олега Гетмана, острой проблемы по вопросу поиска средств нет, так как большую часть денег можно получить за счет дополнительной продажи ценных бумаг.

"Это половина от необходимой суммы. Затем нужно уменьшить траты госбюджета, часть получить от реструктуризации наших долгов и 30-50 млрд грн — дополнительные налоги. Поэтому не нужно паниковать. Нужно начать резать второстепенные траты бюджета, все те щедрые госпрограммы, которые раздают средства направо и налево, их нужно сократить. И реализовать дополнительные обороты ОВГЗ, банки могут выкупить 200-300 млрд грн дополнительных ОВГЗ. Поэтому нужно начать выполнять то, что запланировано в бюджетном законопроекте", — резюмирует в беседе с Фокусом эксперт.

Фокус ранее писал, что "Укрзалізниця" (УЗ) объявила тендер на закупку солнцезащитных штор в пассажирские вагоны. Перевозчик собирается приобрести 940 наборов двойных штор. Ожидаемая стоимость заказа — более 7 миллионов гривен.

Также Фокус писал, что Международный валютный фонд подталкивает Украину к увеличению налога на добавленную стоимость и указывает на недостаточность ресурсов в законопроекте о повышении налогов.