Деньги уже закончились: Рада заложила в бюджет "боевые" только до сентября, — нардеп (видео)

Депутат Иван Крулько рассказал, что в парламенте надеялись на деэскалацию. Теперь в бюджете не хватает денег на зарплаты военным и оружие.

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В бюджете закончились деньги на выплаты зарплат и "боевых" украинским военным. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько.

"Настоящая причина заключается в том, что на бюджет 2024 года средства с сентября месяца на выплату военным их заработных плат, а также на выплату боевых просто не были заложены. Причина, которая называется более вероятной, это то, что были ожидания, что до сентября месяца будет деэскалация", — рассказал политик.

По его словам, в Раде надеялись, что из-за деэскалации расходы на ВСУ из бюджета уменьшатся. С надеждой, что войско не потребует того уровня расходов, средства заложили только до сентября 2024 года.

"Сейчас они закончились. И есть необходимость в том, чтобы увеличить бюджет на 500 миллиардов гривен. В основном для того, чтобы покрыть расходы для Вооруженных сил, на их заработные платы и боевые, а также часть средств пойдет на закупку оружия по тем контрактам, которые уже сейчас подписаны", — подчеркнул Крулько.

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