Гроші вже закінчились: Рада заклала в бюджет "бойові" лише до вересня, — нардеп (відео)

Депутат Іван Крулько розповів, що в парламенті сподівались на деескалацію. Тепер у бюджеті бракує грошей на зарплати військовим та зброю.

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В бюджеті закінчились гроші на виплати зарплат та "бойових" українським військовим. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько.

"Справжня причина полягає в тому, що на бюджет 2024 року кошти з вересня місяця на виплату військовим їхніх заробітних плат, а також на виплату бойових просто не було закладено. Причина, яка називається більш вірогідною, це те, що були очікування, що до вересня місяця буде деескалація", — розповів політик.

З його слів, у Раді сподівались, що через деескалацію витрати на ЗСУ з бюджету зменшаться. З надією, що військо не потребуватиме того рівня видатків, кошти заклали лише до вересня 2024 року.

"Зараз вони закінчилися. І є необхідність в тому, щоби збільшити бюджет на 500 мільярдів гривень. Здебільшого для того, щоб покрити видатки для Збройних сил, на їхні заробітні плати й бойові, а також частина коштів піде на закупівлю зброї по тих контрактах, які вже зараз підписані", — підкреслив Крулько.

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