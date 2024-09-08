Корчинський пропонує "полюбити ТЦК" і заборонити дітям виїжджати з України (відео)

Політик і громадський діяч вважає, що українські діти не повинні чути польську чи німецьку мову у спілкуванні, мають рости під звуки повітряної тривоги і ходити на похорони військових.

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України воює не за демократію, а за виживання, тому українці мають обмежити себе в усьому заради перемоги. Таку думку висловив український політик, громадський діяч, письменник, засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський в ефірі програми "Говорить Великий Львів".

Він вважає, що українці мають відмовитися від низки прав і зручностей, а також "полюбити ТЦК" і "дати ще більше прав Збройним силам". Крім того, Корчинський переконаний, що в Україні має діяти заборона на вивезення дітей з України.

"В ім'я виживання нації необхідно заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а й навіть виїзд дітей. Я розумію, що багатьом спокійніше тримати дітей за кордоном поки іде війна, але ж ми розуміємо, що ті діти не повернуться в Україну. Вони виховуватимуться не українцями. Який у них буде стимул повертатися в Україну", — сказав Корчинський.

За його словами, імміграція впливає на демографічну ситуацію, яка була критичною ще до війни. Аргументуючи свої слова, політик навів приклад Китаю, де заборонили іноземцям всиновлювати дітей і вивозити їх за межі країни. Навіть, попри мільярдне населення, Пекін намагається не посилювати демократичну кризу.

Корчинський вважає, що українці мають "наступити на горло власним зручностям".

"Якщо хтось не розуміє, що треба любити Україну, то ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні. Ми зобов’яжемо тут залишатися, зобов’яжемо тут воювати або підтримувати фронт. Українські діти не повинні чути польську чи німецьку мову у своєму спілкуванні. Вони мають виховуватися під звуки сирени повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут у ненависті до ворога. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв та цивільних жертв. Вони повинні усвідомлювати небезпеку і те, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну, коли загинуть попередні покоління", — заявив Корчинський.

Нагадаємо, 5 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що за кордоном перебувають 7,5 млн українців.

Деякі українські пенсіонери, які проживають за кордоном, можуть втратити виплати.