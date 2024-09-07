"Зрада" или необходимость: зачем "Укрзалізниця" тратит на шторы 7 млн гривен

Многомиллионный тендер на закупку солнцезащитных штор в пассажирские вагоны вызывает много вопросов. Один из них — насколько целесообразны такие траты при постоянном дефиците денег на оборону? Фокус поговорил с представителями власти, чтобы разобраться в проблеме.

Related video

"Укрзалізниця" (УЗ) объявила тендер на закупку солнцезащитных штор в пассажирские вагоны. Перевозчик собирается приобрести 940 наборов двойных штор. Ожидаемая стоимость заказа — более 7 миллионов гривен.

Цены распределяются следующим образом:

7 550 гривен за одну широкую солнцезащитную штору, всего их закажут 782 единицы;

7 000 гривен за одну узкую солнцезащитную штору, планируют закупить 158 штук.

Предполагается, что роллетная штора производится из огнеупорной ткани с фиксацией управляющей планки в любом положении по высоте. Заказчик требует от изделия плавность и бесшумность хода, простоту в обслуживании, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации.

Одна штора должна быть светорассеивающей, а другая — из непрозрачного материала. Каркас следует изготовить из алюминиевых профилей.

Обосновывая цель покупки, в компании заявили о сравнении с рыночными ценами на комплекты штор. Учитывались и предыдущие закупки по минимальной цене.

Страна происхождения материалов для штор не указывается. Уполномоченное лицо по тендерам от "Укрзалізниці" Артем Веселовский уточняет в беседе с Фокусом, что изделие можно сделать даже в гараже, но с соблюдением всех указанных тендерных требований.

"Вы где угодно можете произвести штору, хоть у себя дома. Цены никто не просчитывал, в своем решении мы отталкивались от прошлогодних закупок аналогичных комплектов штор. Проводим мониторинг рыночных цен, собираем коммерческие предложения. Если поставщики завышают цены, мы проверяем их по данным Госстата или Минэкономики", — объясняет он.

Веселовский говорит, что шторы закупают каждый год для новых купейных и плацкартных пассажирских вагонов, а не на замену старым. В 2024 году планируется довести выпуск до 42 вагонов.

Закупки в "Укрзалізниці": "контролеры" тендеров молчат

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) — главный орган контроля за гостендерами. Второй по значимости контролер — Счетная палата Украины. Госказначейство, Антимонопольный комитет и ряд правоохранительных органов также осуществляют некоторые функции наблюдения за нарушениями.

Ни одно из вышеперечисленных ведомств прямо не ответило на вопрос Фокуса, кто регулирует закупки "Укрзалізниці". Не удалось получить от чиновников ответ и касательно целесообразности закупки штор в условиях постоянного недостатка средств на оборону страны.

Стоит отметить, что убытки "Укрзалізниці" в июле-августе 2024 года достигли 600–700 млн гривен. "Небольшой убыток" ожидается по итогам всего года, несмотря на прибыль в первом полугодии, сообщил 4 сентября глава "УЗ" Евгений Лященко.

Руководство компании надеется на поступления от экспорта зерна, но в целом они не позволят избежать годовых убытков. В 2023 году "УЗ" получила 5 млрд гривен прибыли, а в 2022-м — около 9,6 млрд гривен убытков.

Возмущение нецелевыми тратами "Укрзалізниці" и других украинских госпредприятий выразила в общении с Фокусом глава подкомитета по развитию конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер. Отсутствие общественных советов позволяет чиновникам зарабатывать на закупках далеко не первой необходимости.

"Смотреть на эти новости с фронта невозможно. В Киеве и вообще в тылу забыли, что большая война с Россией продолжается. Мы в шаге от проигрыша, потери Донбасса. Каждый думающий о шторах, брусчатке и личном обогащении играет на руку россиянам", — замечает политик.

Если госпредприятие нуждается в специфической закупке, сначала стоит объяснить обществу ее цель. Украина, по ее мнению, абсолютно не перешла на военные рельсы: огромное количество ресурсов тратится на ненужные вещи.

В условиях войны все приоритеты бюджетного финансирования надо нацелить на армию и преодоление последствий вооруженной агрессии России. Бесчисленное количество жилых домов и других зданий разрушены российскими ракетами.

"Парламент тратит пленарные дни на обсуждение никому не нужных решений, играя в политику. Переставляют фигуры в Кабмине, не меняя суть происходящего", — добавила Буймистер.

Покупка штор в вагоны: как выявить коррупционный след?

Сам факт закупки штор для пассажирских поездов не означает автоматическое наличие коррупционной составляющей. Чтобы комплексно установить наличие искусственного завышения или занижения цен подобного изделия, образовавшейся маржи, требуется больше времени на анализ, объясняет Фокусу глава Антикоррупционного центра "МЕЖА" Мартина Богуславец.

"Невозможно сразу сказать, что сейчас [во время большой войны с Россией] нужно закупать, а что нет. Наличие штор в пассажирском вагоне может быть регламентировано государственными стандартами Украины, санитарными требованиями или внутренними документами "УЗ", — рассказывает специалист.

Поэтому единственным конструктивным подходом в данной ситуации является поиск возможных завышений или "заточек" под конкретного поставщика. В последнем случае речь идет о связях со "своим" поставщиком, когда происходит имитация конкурентной процедуры торгов.

Напомним, предыдущие новости Украины сообщали, что в первом полугодии 2024 года в "Укрзалізниці" разоблачили ряд коррупционных схем и арестовали примерно 350 млн гривен у подозреваемых. По итогам лишь одного эпизода дельцы присвоили 117 млн гривен на закупке кабельной продукции.

Фокус в июле 2024 года писал о возможной смерти женщины в поезде "Укрзалiзницi" от аномальной жары. В вагоне поезда, ехавшего из Запорожья в Ужгород, не работали кондиционеры.