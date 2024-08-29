Украли сотни миллионов на закупках: НАБУ и САП разоблачили ряд коррупционных схем в Укрзализныце

Related video

За первое полугодие 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили ряд коррупционных схем и арестовали примерно 350 млн грн у подозреваемых в коррупции лиц. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

Всего в первом полугодии 2024 года по делам НАБУ и САП по коррупции на УЗ на счетах подозреваемых и подконтрольных им юридических и физических лиц арестовано 262 млн. грн., 1,3 млн. долларов, 754 тыс. евро, а также большое количество объектов подвижного и недвижимое имущество.

Так, по информации правоохранителей, разоблачены две организованные группы, присвоившие 117 млн грн УЗ при закупке кабельно-проводниковой продукции. Руководитель первой предприниматель разработал схему поставки продукции по завышенным ценам, а другая организованная группа, в состав которой входили должностные лица УЗ, за определенный процент от суммы закупок обеспечивала победу в тендерах подконтрольных предпринимателю компаний.

Другая преступная группа присвоила во время войны 94,8 млн. грн. Ее лидер через служащих Укрзализныци добился избрания поставщиком силовых трансформаторов "нужной" компании, которая через фирму-прокладку из Болгарии продала Укрзализныце трансформаторы по цене, искусственно увеличенной почти вдвое. Подозрения получили семь человек.

Ранее эксминистр инфраструктуры Владимир Емельян призвал правительство уволить менеджмент Укрзализныци: по его словам, его деятельность неэффективна и способствует только развитию коррупции в госкомпании.

Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что компания планирует ущерб на конец года, хотя сейчас фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн. И предложил в очередной раз повысить тариф на грузовые перевозки, уже во время войны выросшие на рекордные 70%.