Вкрали сотні мільйонів на закупівлях: НАБУ і САП викрили низку корупційних схем в Укрзалізниці

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Упродовж першого півріччя 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили низку корупційних схем й арештували приблизно 350 млн грн у підозрюваних у корупції осіб. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

Загалом у першому півріччі 2024 року у справах НАБУ та САП щодо корупції на УЗ на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних і фізичних осіб арештовано 262 млн грн, 1,3 млн доларів, 754 тис. євро, а також велику кількість об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Так, за інформацією правоохоронців, викрито дві організовані групи, які привласнили 117 млн грн УЗ під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Керівник першої, підприємець, розробив схему постачання продукції за завищеними цінами, а інша організована група, до складу якої входили посадові особи УЗ, за певний відсоток від суми закупівель забезпечувала перемогу в тендерах підконтрольних підприємцю компаній.

Інша злочинна група привласнила під час війни 94,8 млн грн. Її лідер через службовців Укрзалізниці домігся обрання постачальником силових трансформаторів "потрібної" компанії, яка через фірму-прокладку з Болгарії продала Укрзалізниці трансформатори за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Підозри отримали семеро осіб.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян закликав уряд звільнити менеджмент Укрзалізниці: за його словами, його діяльність неефективна, і сприяє тільки розвитку корупції у держкомпанії.

Нагадаємо, керівник УЗ Євген Лященко заявив, що компанія планує збитки на кінець року, хоча наразі фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. І запропонував вчергове підвищити тариф на вантажні перевезення, які вже під час війни виросли на рекордні 70%.