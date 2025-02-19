Як переселенцям безоплатно отримати житло: детальний алгоритм

Стати на цей облік можуть ВПО та члени їхніх сімей із числа учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також переселенці-члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та загиблих або померлих захисників і захисниць України.

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Деякі українці, які вимушено залишили свої домівки через війну, можуть безоплатно отримати житло в нових громадах. Для цього необхідно стати на квартирний облік. Житло надається на певний термін або безстроково з можливістю подальшої приватизації. Про це повідомила директорка Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Харенко в коментарі "Вільному радіо".

Існують три види квартирного обліку, на який можуть стати переселенці:

Облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, передбачає, що переселенці можуть безоплатно отримати соціальне житло з комунальної власності громади, де вони стоять на обліку в Єдиній базі даних ВПО. Житло надають на строк до одного року з можливістю продовжити проживання в ньому.

Ця опція доступна для всіх ВПО, які не мають власного житла або його частини площею від 13,65 кв. м на кожну особу або 35,22 кв. м на домогосподарство (такі норми встановлені Кабміном). Винятком є житло, розташоване на територіях, включених до переліку тимчасово окупованих територій або тих, де тривають або тривали бойові дії — навіть якщо воно має достатню площу проживання, людина все одно може стати на облік.

Право на безоплатне проживання такі люди мають протягом воєнного стану та шести місяців після його скасування. Платити потрібно лише за комунальні послуги. Насамперед житло надають багатодітним сім'ям, сім'ям із дітьми, вагітним жінкам, непрацездатним людям і переселенцям пенсійного віку, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання через війну.

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, передбачає, що переселенцям надають у безстрокове користування житлові приміщення в будинках державного та громадського житлового фонду. Надалі ці приміщення можна буде приватизувати.

Ця опція доступна не всім переселенцям. Стати на цей облік можуть ВПО та члени їхніх сімей із числа учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також переселенці-члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та загиблих або померлих захисників і захисниць України. До того ж на цей облік ставлять дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років і є ВПО.

Соціальний квартирний облік передбачає, що переселенці можуть за договором найму безоплатно користуватися соціальним житлом, квартирами або садибними житловими будинками з житлового фонду соціального призначення. Залежно від доходів сім'ї жити в таких приміщеннях можна рік або більше, а платити потрібно лише за комунальні послуги. Житло надають там, де людина стоїть на обліку в Єдиній інформаційній базі даних ВПО.

Переселенців можуть поставити на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають іншого житла на підконтрольній території України або їхнє житло було зруйноване чи стало непридатним для проживання через АТО і бойові дії в Донецькій і Луганській областях. При цьому враховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередній рік — він має бути нижчим за прожитковий мінімум і середню вартість оренди житла в регіоні, де сім'я зареєструвалася як ВПО. Передусім на отримання житла можуть розраховувати переселенці з інвалідністю I і II груп.

Як стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання

Щоб стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, необхідно подати заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем обліку людини як ВПО. Членів сім'ї заявника беруть на квартирний облік разом із ним незалежно від місця їхнього обліку, тільки якщо вони не перебувають на соціальному квартирному обліку за місцем своєї реєстрації.

До заяви потрібно додати копії:

документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

довідки ВПО та відповідних довідок членів сім'ї (за наявності);

документів, що підтверджують родинні стосунки заявника та всіх членів його сім'ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень.

Директорка Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Харенко зазначає, що надавати документи щодо стану житла, яке залишилося на непідконтрольній території або в зоні ведення активних бойових дій, при цьому не треба.

"Факт знищення або пошкодження житла, що призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім'ї. Документи на підтвердження цих обставин не потрібні", — зазначає фахівець.

Після подачі заяви людині мають видати опис документів, у якому міститься інформація про дату подачі та реєстрації заяви, її реєстраційний номер та перелік документів, доданих до неї, з підписом чиновника, який їх прийняв. Рішення про взяття чи не взяття на облік приймається протягом одного робочого дня після подання заяви.

Відмовити у взятті на облік переселенцям можуть, якщо поданий пакет документів не був вичерпним або в документах були неправдиві дані. Оскаржити відмову можна в судовому порядку.

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