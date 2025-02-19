Как переселенцам бесплатно получить жилье: подробный алгоритм

Стать на этот учет могут ВПЛ и члены их семей из числа участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, а также переселенцы-члены семей погибших или умерших ветеранов войны и погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

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Некоторые украинцы, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны, могут бесплатно получить жилье в новых громадах. Для этого необходимо встать на квартирный учет. Жилье предоставляется на определенный срок или бессрочно с возможностью последующей приватизации. Об этом сообщила директор Краматорского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Виктория Харенко в комментарии "Вільному радіо".

Существуют три вида квартирного учета, на который могут стать переселенцы:

Учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, предусматривает, что переселенцы могут бесплатно получить социальное жилье из коммунальной собственности громады, где они стоят на учете в Единой базе данных ВПЛ. Жилье предоставляют на срок до одного года с возможностью продлить проживание в нем.

Эта опция доступна для всех ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или его части площадью от 13,65 кв. м на каждого человека или 35,22 кв. м на домохозяйство (такие нормы установлены Кабмином). Исключением является жилье, расположенное на территориях, включенных в перечень временно оккупированных территорий или тех, где продолжаются или продолжались боевые действия — даже если оно имеет достаточную площадь проживания, человек все равно может стать на учет.

Право на бесплатное проживание такие люди имеют в течение военного положения и шести месяцев после его отмены. Платить нужно только за коммунальные услуги. В первую очередь жилье предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, нетрудоспособным людям и переселенцам пенсионного возраста, чье жилье разрушено или непригодно для проживания из-за войны.

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусматривает, что переселенцам предоставляют в бессрочное пользование жилые помещения в домах государственного и общественного жилищного фонда. В дальнейшем эти помещения можно будет приватизировать.

Эта опция доступна не всем переселенцам. Стать на этот учет могут ВПЛ и члены их семей из числа участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, а также переселенцы-члены семей погибших или умерших ветеранов войны и погибших или умерших защитников и защитниц Украины. К тому же на этот учет ставят детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, достигших 16 лет и являющихся ВПЛ.

Социальный квартирный учет предусматривает, что переселенцы могут по договору найма бесплатно пользоваться социальным жильем, квартирами или усадебными жилыми домами из жилого фонда социального назначения. В зависимости от доходов семьи жить в таких помещениях можно год или больше, а платить нужно только за коммунальные услуги. Жилье предоставляют там, где человек стоит на учете в Единой информационной базе данных ВПЛ.

Переселенцы могут быть поставлены на социальный квартирный учет, если у них нет другого жилья на подконтрольной территории Украины или их жилье было разрушено либо стало непригодным для проживания из-за АТО и боевых действий в Донецкой и Луганской областях. При этом учитывается среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущий год — он должен быть ниже прожиточного минимума и средней стоимости аренды жилья в регионе, где семья зарегистрировалась как ВПЛ. В первую очередь на получение жилья могут рассчитывать переселенцы с инвалидностью I и II групп.

Как стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания

Чтобы стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления или ЦПАУ по месту учета человека как ВПЛ. Членов семьи заявителя берут на квартирный учет вместе с ним независимо от места их учета, только если они не состоят на социальном квартирном учете по месту своей регистрации.

К заявлению нужно приложить копии:

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

справки ВПЛ и соответствующих справок членов семьи (при наличии);

документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.д.);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений.

Директор Краматорского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Виктория Харенко отмечает, что предоставлять документы о состоянии жилья, которое осталось на неподконтрольной территории или в зоне ведения активных боевых действий, при этом не надо.

"Факт уничтожения или повреждения жилья, которое привело к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи. Документы в подтверждение этих обстоятельств не требуются", — отмечает специалист.

После подачи заявления человеку должны выдать опись документов, в которой содержится информация о дате подачи и регистрации заявления, его регистрационный номер и перечень документов, приложенных к нему с подписью чиновника, который их принял. Решение о постановке или не постановке на учет принимается в течение одного рабочего дня после подачи заявления.

Отказать во взятии на учет переселенцам могут, если поданный пакет документов не был исчерпывающим или в документах были ложные данные. Обжаловать отказ можно в судебном порядке.

Отметим, 11 сентября Фокус писал о возможности для военных получить 50% компенсации первого взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, в течение первого и второго года службы им выделялось по 100 тыс. грн. Ко всему, они имели шанс получить 150 тыс. на покупку авто. Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба объяснила, что Кабмин так и не разработал механизм воплощения этой идеи, поэтому военные лишены гарантированных выплат.