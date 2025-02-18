Сколько лет нужно работать для покупки квартиры в крупных городах Украины (инфографика)

Заработать на квартиру в Киеве, Львове и Одессе становится легче, однако показатель все еще остается чрезмерно высоким — от 6 до 19 лет.

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Вопрос приобретения собственного жилья всегда оставался важным для украинцев. В современных условиях экономических перемен и нестабильности рынка недвижимости особенно важно понимать, сколько усилий потребуется, чтобы купить желанную квартиру. Об этом говорится в исследовании аналитического центра "ЛУН Статистика".

Киев — насколько трудно купить жилье

В Киеве складывается любопытная тенденция: сейчас соотношение средней зарплаты к стоимости однокомнатной квартиры достигло рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений. В среднем жителю столицы потребуется около 8 лет работы, чтобы накопить на такое жилье. Для сравнения, в сентябре 2023 года этот показатель составлял 9,8 лет.

Цена 1-комнатной квартиры в Киеве в годах заработной платы

Безусловно, стоимость двух- и трехкомнатных квартир в Киеве выше. Для приобретения двухкомнатного жилья потребуется эквивалент 12,8 годовых зарплат, а трехкомнатного — 18,6 лет. Однако важно отметить, что эти показатели также демонстрируют тенденцию к снижению.

Цена 2-комнатной квартиры в Киеве в годах заработной платы

Львов — насколько трудно купить жилье

Во Львове ситуация аналогична киевской: также наблюдается постепенное снижение соотношения средней стоимости квартиры к средней зарплате. В феврале 2025 года для покупки однокомнатной квартиры потребуется 9,2 годовых зарплат, для двухкомнатной — 13 лет, а для трехкомнатной — 16,6 лет.

Цена 1-комнатной квартиры во Львове в годах заработной платы

Интересно, что в мае 2024 года, когда в Киеве наблюдался значительный спад цен на квартиры, во Львове цены снизились не так сильно.

Тем не менее, общая тенденция к снижению цен на жилье в этом городе также присутствует.

Цена 2-комнатной квартиры во Львове в годах заработной платы

Одесса — насколько трудно купить жилье

Одесса отличается тем, что здесь самое доступное жилье среди трех крупнейших городов Украины.

Цена 1-комнатной квартиры в Одессе в годах заработной платы

В феврале 2025 года для покупки 1-комнатной квартиры потребуется 6,1 годовых зарплат, 2-комнатной — 9,2 года, а 3-комнатной — 12 лет.

Как и в других городах, в Одессе также наблюдается снижение соотношения стоимости квартир к уровню заработной платы.

Отметим, 11 сентября Фокус писал о возможности для военных получить 50% компенсации первого взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, в течение первого и второго года службы им выделялось по 100 тыс. грн. Ко всему, они имели шанс получить 150 тыс. на покупку авто. Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба объяснила, что Кабмин так и не разработал механизм воплощения этой идеи, поэтому военные лишены гарантированных выплат.