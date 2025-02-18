Скільки років потрібно працювати для купівлі квартири у великих містах України (інфографіка)

Заробити на квартиру в Києві, Львові та Одесі стає легше, проте показник все ще залишається надмірно високим — від 6 до 19 років.

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Питання придбання власного житла завжди залишалося важливим для українців. У сучасних умовах економічних змін і нестабільності ринку нерухомості особливо важливо розуміти, скільки зусиль знадобиться, щоб купити омріяну квартиру. Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру"ЛУН Статистика".

Київ — наскільки важко купити житло

У Києві складається цікава тенденція: зараз співвідношення середньої зарплати до вартості однокімнатної квартири досягло рекордно низького рівня за всю історію спостережень. У середньому жителю столиці знадобиться близько 8 років роботи, щоб накопичити на таке житло. Для порівняння, у вересні 2023 року цей показник становив 9,8 років.

Ціна 1-кімнатної квартири в Києві в роках заробітної плати

Безумовно, вартість дво- і трикімнатних квартир у Києві вища. Для придбання двокімнатного житла знадобиться еквівалент 12,8 річних зарплат, а трикімнатного — 18,6 років. Однак важливо зазначити, що ці показники також демонструють тенденцію до зниження.

Ціна 2-кімнатної квартири в Києві в роках заробітної плати

Львів — наскільки важко купити житло

У Львові ситуація аналогічна київській: також спостерігається поступове зниження співвідношення середньої вартості квартири до середньої зарплати. У лютому 2025 року для купівлі однокімнатної квартири потрібно 9,2 річних зарплат, для двокімнатної — 13 років, а для трикімнатної — 16,6 років.

Ціна 1-кімнатної квартири у Львові в роках заробітної плати

Цікаво, що в травні 2024 року, коли в Києві спостерігався значний спад цін на квартири, у Львові ціни знизилися не так сильно.

Проте загальна тенденція до зниження цін на житло в цьому місті також присутня.

Ціна 2-кімнатної квартири у Львові в роках заробітної плати

Одеса — наскільки важко купити житло

Одеса вирізняється тим, що тут найдоступніше житло серед трьох найбільших міст України.

Ціна 1-кімнатної квартири в Одесі в роках заробітної плати

У лютому 2025 року для купівлі 1-кімнатної квартири знадобиться 6,1 річних зарплат, 2-кімнатної — 9,2 року, а 3-кімнатної — 12 років.

Як і в інших містах, в Одесі також спостерігається зниження співвідношення вартості квартир до рівня заробітної плати.

Зазначимо, 11 вересня Фокус писав про можливість для військових отримати 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом. Крім того, протягом першого і другого року служби їм виділялося по 100 тис. грн. До всього, вони мали шанс отримати 150 тис. на купівлю авто. Юрист ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба пояснила, що Кабмін так і не розробив механізму втілення цієї ідеї, тому військові позбавлені гарантованих виплат.