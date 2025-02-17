Деякі українці можуть безкоштовно отримати квартиру від держави: кому це доступно

Військові, які прослужили не менше 20 років і потребують поліпшення житла, можуть отримати квартиру або грошову компенсацію.

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Кожен військовослужбовець України, чи то мобілізований, чи то контрактник, має право на житло. У країні передбачено різні форми забезпечення житлом для військових. Про це йдеться в Міністерстві оборони України.

Відповідно до законодавства України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей, військовослужбовці мають право на різні варіанти житла: надання службового приміщення, оренду житла, купівлю квартири або компенсацію за оренду.

Міністерство оборони України виділяє такі основні способи забезпечення житлом:

постійне житло — військові, які подали заяву для отримання житла від держави, стають у чергу. Черга формується на основі заяв і наявності вільного житлового фонду; службове житло — надається тим військовим, які несуть службу далеко від свого постійного місця проживання. Після завершення служби житло має бути передано державі або звільнено; грошова компенсація — виплачується, якщо держава не може забезпечити житлом. Отримані кошти військовослужбовці можуть використати на самостійне придбання житла. Сума компенсації залежить від регіону та кількості членів сім'ї.

Для отримання державного житла безоплатно необхідно відповідати таким вимогам:

використання права на житло тільки один раз; військова служба протягом щонайменше 20 років; перебування на обліку як особи, яка потребує поліпшення житлових умов.

Також військовослужбовець, який претендує на житло від держави, має бути зареєстрований у населеному пункті дислокації військової частини, де проходить служба.

Зазначимо, 11 вересня Фокус писав про можливість для військових отримати 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом. Крім того, протягом першого і другого року служби їм виділялося по 100 тис. грн. До всього, вони мали шанс отримати 150 тис. на купівлю авто. Юрист ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба пояснила, що Кабмін так і не розробив механізму втілення цієї ідеї, тому військові позбавлені гарантованих виплат.

Крім того, учасники бойових дій можуть вийти на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років і за наявності стажу не менше ніж 25 років, а жінками у віці 50 років і зі стажем у 20 років.