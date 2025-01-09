Українці можуть отримати житло від держави у 2025 році: як це зробити

Держава створює умови для самостійного будівництва, купівлі або оренди житла, а також надає його безоплатно або за доступними цінами тим, хто не може розв'язати це питання самостійно.

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Більшість українців не мають власного житла, але відчувають гостру потребу в ньому. У таких ситуаціях громадяни України можуть розраховувати на отримання соціального житла від держави. Однак для цього необхідно відповідати встановленим вимогам. Про це йдеться в законі України "Про житловий фонд соціального призначення".

Кожна людина має право на житло, і держава створює можливості для його будівництва, придбання або оренди. Крім того, тим, хто не в змозі вирішити житлове питання самостійно, надається житло безоплатно або за доступною вартістю. Однак право на безоплатне житло передбачено лише для окремих категорій громадян:

тяжкохворі громадяни, які потребують окремого проживання, за умови підтвердження цього документально; мешканці аварійних будинків, де існує загроза для життя — вони можуть бути терміново переселені в тимчасове житло; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування — вони мають право на житло або кімнату після закінчення навчальних закладів; особи, які потребують поліпшення житлових умов — такі громадяни стають на загальну чергу.

Перші три категорії громадян мають право на отримання житла позачергово, тоді як остання категорія передбачає постановку в чергу. Для того щоб стати на облік і отримати житло, необхідно відповідати одній із таких умов:

житлові умови не відповідають нормам (менше 7 кв. м на людину); середньомісячний дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум або вартість оренди житла в регіоні проживання; громадянин є внутрішньо переміщеною особою і не має житла на підконтрольній Україні території.

Для постановки в чергу необхідно надати документи, що підтверджують відповідність зазначеним умовам. Під час розгляду заявки враховуються всі джерела доходу сім'ї, включно із заробітною платою, пенсіями, соціальними виплатами та іншими надходженнями.

Спроба приховати доходи або майно може призвести до втрати права на отримання житла. До пільгових категорій громадян, які мають право на позачергове забезпечення житлом від держави, належать:

дружини та чоловіки загиблих ветеранів війни; реабілітовані жертви репресій; інваліди війни та ветерани бойових дій; постраждалі від Чорнобильської катастрофи; діти-сироти та діти з інвалідністю; особи, які втратили житло через стихійне лихо; багатодітні сім'ї (від п'яти дітей).

Варто також розуміти, що соціальне житло — це квартири або будинки, які залишаються у власності держави. Люди можуть проживати в них на основі договору соціальної оренди, сплачуючи лише за комунальні послуги та утримуючи житло в належному стані. Продаж, дарування або оренда такого житла заборонена.

Зазначимо, 11 вересня Фокус писав про можливість для військових отримати 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом. Крім того, протягом першого і другого року служби їм виділялося по 100 тис. грн. До всього, вони мали шанс отримати 150 тис. на купівлю авто. Юристка ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба пояснила, що Кабмін так і не розробив механізм втілення цієї ідеї, тому військові позбавлені гарантованих виплат.