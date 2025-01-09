Украинцы могут получить жилье от государства в 2025 году: как это сделать

Государство создает условия для самостоятельного строительства, покупки или аренды жилья, а также предоставляет его бесплатно или по доступным ценам тем, кто не может решить этот вопрос самостоятельно.

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Большинство украинцев не имеют собственного жилья, но испытывают острую потребность в нем. В таких ситуациях граждане Украины могут рассчитывать на получение социального жилья от государства. Однако для этого необходимо соответствовать установленным требованиям. Об этом говорится в законе Украины "О жилищном фонде социального назначения".

Каждый человек имеет право на жилье, и государство создает возможности для его строительства, приобретения или аренды. Кроме того, тем, кто не в состоянии решить жилищный вопрос самостоятельно, предоставляется жилье бесплатно или по доступной стоимости. Однако право на бесплатное жилье предусмотрено только для отдельных категорий граждан:

тяжелобольные граждане, нуждающиеся в отдельном проживании, при условии подтверждения этого документально; жители аварийных домов, где существует угроза для жизни — они могут быть срочно переселены во временное жилье; дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки — они имеют право на жилье или комнату после окончания учебных заведений; лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий — такие граждане становятся на общую очередь.

Первые три категории граждан обладают правом на получение жилья вне очереди, тогда как последняя категория предусматривает постановку в очередь. Для того чтобы стать на учет и получить жилье, необходимо соответствовать одному из следующих условий:

жилые условия не соответствуют нормам (менее 7 кв. м на человека); среднемесячный доход семьи меньше прожиточного минимума или стоимости аренды жилья в регионе проживания; гражданин является внутренне перемещенным лицом и не имеет жилья на подконтрольной Украине территории.

Для постановки в очередь необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие указанным условиям. При рассмотрении заявки учитываются все источники дохода семьи, включая заработную плату, пенсии, социальные выплаты и прочие поступления.

Попытка скрыть доходы или имущество может привести к утрате права на получение жилья. К льготным категориям граждан, имеющим право на внеочередное обеспечение жильем от государства, относятся:

жены и мужья погибших ветеранов войны; реабилитированные жертвы репрессий; инвалиды войны и ветераны боевых действий; пострадавшие от Чернобыльской катастрофы; дети-сироты и дети с инвалидностью; лица, которые потеряли жилье из-за стихийного бедствия; многодетные семьи (от пяти детей).

Стоит также понимать, что социальное жилье — это квартиры или дома, которые остаются в собственности государства. Люди могут проживать в них на основе договора социальной аренды, оплачивая только за коммунальные услуги и удерживая жилье в надлежащем состоянии. Продажа, дарение или аренда такого жилья запрещена.

Отметим, 11 сентября Фокус писал о возможности для военных получить 50% компенсации первого взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, в течение первого и второго года службы им выделялось по 100 тыс. грн. Ко всему, они имели шанс получить 150 тыс. на покупку авто. Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба объяснила, что Кабмин так и не разработал механизм воплощения этой идеи, поэтому военные лишены гарантированных выплат.