Жилье для военных: кто имеет право на компенсацию и как получить квартиру

Государство может выделить деньги военнослужащему на покупку квартиры, пояснила юрист. Кроме того, есть право на компенсацию расходов на аренду жилья, в котором живут некоторые категории бойцов и члены семьи.

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Украинские военнослужащие, и мобилизованные, и добровольцы по контракту, имеют гарантированное государством право на жилье. В ряде нормативно-правовых актов указано, что речь идет о предоставлении служебного помещения, или об аренде или покупке квартиры, или о возможности получить компенсацию на аренду жилья. Важные детали о жилье для военных адвокат Любовь Дроботова рассказала на портале юридической компании.

Дроботову объяснили, что все детали по компенсации и обеспечению жильем описаны в ст. 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В п. 1 указано, что государство обязано предоставить или место жительства, или компенсировать расходы на жилье. При этом есть ссылка на "Жилищный кодекс УССР". В кодексе среди прочего, указана норма жилой площади, на которую ориентируется современная Украина — 13,65 кв. м на одного члена семьи. Еще один документ, упомянутый юристом — постановление Кабинета Министров №459 от 26 июня 2013 г. В постановлении подробно описана процедура оформления и получения компенсации.

Жилье для военных — статья о праве на государственную помощь Фото: Скриншот

В законе указано, что мобилизованные на время службы поселяются в казармах. Если у них есть семьи, то семьям предоставляют служебные помещения. Если же их нет, то должны быть построены специальные казармы или предоставляются места в семейных общежитиях. Если и это невозможно, то на жилье военных выплачивают компенсацию на аренду квартиры или военная часть сама снимает жилье, говорится в статьях нормативно-правового акта. В свою очередь контрактикам "жилые помещения предоставляются вне очереди за счет военных формирований по месту прохождения военной службы".

Жилье для военных — кто может получить компенсацию

На юридическом портале перечислили, кто из украинцев, связанных с армией, имеет право на компенсацию расходов на аренду или им обязаны предоставить квартиру для временного проживания:

военные, которые находились в армии 20 и более лет;

бывшие военные, которые ушли в отставку по состоянию здоровья или возрасту;

семьи пропавших без вести военных или бойцов, которые погибли.

Во всех случаях речь идет не только о военнослужащих, но и о членах их семей, свидетельствуют нормы закона. Отдельно отмечается, что есть возможность улучшить жилищные условия: для этого они становятся на соответствующий учет. Из всех желающих формируется очередь на основе двух критериев:

продолжительность времени, в течение которого военный находился на учете;

учитывается приоритетность (некоторые имеют право на получение жилья в первую очередь — детали юрист не привела).

Как оформить компенсацию на жилье

В соответствии с требованиями законодательства, есть определенная процедура оформления средств, которыми семья военного будет платить за квартиру.

Шаги для получения компенсации на жилье военных:

подать заявление на компенсацию в бумажной или электронной форме. Если в воинской части есть ЦНАП, то можно воспользоваться услугами центра;

к заявлению приложить пакет документов — паспорт (ксерокопия), удостоверение (участник боевых действий, военнослужащий и т.д.), справка о постановке на квартирный учет. Адвокат отметила, что список документов меняется в зависимости от конкретного случая.

Когда отменяют выдачу компенсации:

если подали ложную информацию;

если военный и его семья выехали за пределы Украины в длительную командировку;

если военного исключили из списка части.

Как оформить покупку квартиры за государственный счет

Дроботова описала процедуру оформления денег, которые государство может выделить военному и его семье на покупку собственного жилья:

сначала подают приведенный выше перечень документов; документы принимаются к рассмотрению в течение 10 дней; далее выдается Акт обследования жилищных условий; решение о выдаче средств на основе Акта выдается в течение 5 дней; военный или член семьи должен открыть счет в "Ощадбанке"; государство перечисляет средства на счет; заявитель тратит средства исключительно на покупку жилья — за этим следят в банке. Если нарушить это требование, то деньги придется вернуть: либо добровольно, либо через суд; далее происходит заключение соглашения о покупке жилья. Место для покупки — где угодно в Украине; выделяется три месяца на завершение покупки. Из них два месяца — на выполнение акта покупки, и еще один месяц — на оформление права собственности; если средства на жилье военных не потрачены полностью в течение года, то они возвращаются государству. Если стоимость жилья меньше выделенной суммы, то остальное также возвращается в бюджет.

Отметим, 11 сентября Фокус писал о возможности для военных получить 50% компенсации первого взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, в течение первого и второго года службы им выделялось по 100 тыс. грн. Ко всему, они имели шанс получить 150 тыс. на покупку авто. Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба объяснила, что Кабмин так и не разработал механизм воплощения этой идеи, поэтому военные лишены гарантированных выплат.

Напоминаем, 26 декабря в медиа сообщили о решении Высшего суда, который объяснил истцу разницу между снятием и исключением с воинского учета и принял решение о выезде за границу.