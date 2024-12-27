Житло для військових: хто має право на компенсацію та як отримати квартиру

Держава може виділити гроші військовослужбовцю на купівлю квартири, пояснила юристка. Крім того, є право на компенсацію витрат на оренду житла, в якому живуть деякі категорії бійців та члени родини.

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Українські військовослужбовці, і мобілізовані, і добровольці за контрактом, мають гарантоване державою право на житло. У низці нормативно-правових актів вказано, що ідеться про надання службового приміщення, або про оренду чи купівлю квартири, або про можливість отримати компенсацію на оренду помешкання. Важливі деталі про житло для військових адвокатка Любов Дроботова розповіла на порталі юридичної компанії.

Дроботова пояснили, що усі деталі щодо компенсації та забезпечення житлом описані у ст. 12 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". У п. 1 вказано, що держава зобов'язана надати або місце проживання, або компенсувати витрати на житло. При цьому є посилання на "Житловий кодекс УРСР". В кодексі, серед іншого, вказана норма житлової площі, на яку орієнтується сучасна Україна — 13,65 кв. м на одного члена сім'ї. Ще один документ, згаданий юристкою — постанова Кабінету Міністрів №459 від 26 червня 2013 р. В постанові детально описана процедура оформлення та отримання компенсації.

Житло для військових - стаття про право на державну допомогу Фото: Скриншот

У законі зазначено, що мобілізовані на час служби оселяються в казармах. Якщо у них є родини, то сім'ям надають службові приміщення. Якщо ж їх немає, то мають бути збудовані спеціальні казарми або надаються місця в сімейних гуртожитках. Якщо і це не можливо, то на житло військових виплачують компенсацію на оренду квартири або військова частина саме винаймає помешкання, ідеться у статтях нормативно-правового акту. Своєю чергою контрактикам "жилі приміщення надаються позачергово за рахунок військових формувань за місцем проходження військової служби".

Житло для військових — хто може отримати компенсацію

На юридичному порталі перелічили, хто з українців, пов'язаних із військом, має право на компенсацію витрат на оренду або їм зобов'язані надати квартиру для тимчасового проживання:

військові, які перебували в армії 20 і більше років;

колишні військові, які пішли у відставку за станом здоров'я чи віком;

родини зниклих безвісти військових або бійців, які загинули.

В усіх випадках ідеться не лише про військовослужбовців, але і про членів їхніх родин, свідчать норми закону. Окремо зауважується, що є можливість покращити житлові умови: для цього вони стають на відповідний облік. З усіх охочих формується черга на основі двох критеріїв:

тривалість часу, протягом якого військовий перебував на обліку;

враховується пріоритетність (дехто має право на отримання житла в першу чергу — деталі юристка не навела).

Як оформити компенсацію на житло

Відповідно до вимог законодавства, є певна процедура оформлення коштів, якими родина військового буде платити за квартиру.

Кроки для отримання компенсації на житло військових:

подати заяву на компенсацію в паперовій або електронній формі. Якщо у військовій частині є ЦНАП, то можна скористатись послугами центру;

до заяви долучити пакет документів — паспорт (ксерокопія), посвідчення (учасник бойових дій, військовослужбовець тощо), довідка про взяття на квартирний облік. Адвокатка наголосила, що список документів змінюється залежно від конкретного випадку.

Коли скасовують видачу компенсації:

якщо подали брехливу інформацію;

якщо військовий та його родина виїхали за межі України у тривале відрядження;

якщо військового виключили зі списку частини.

Як оформити купівлю квартири за державні кошти

Дроботова описала процедуру оформлення грошей, які держава може виділити військовому та його родині на купівлю власного житла:

спершу подають наведений вище перелік документів; документи приймаються до розгляду протягом 10 днів; далі видається Акт обстеження житлових умов; рішення про видачу коштів на основі Акта видається протягом 5 днів; військовий або член родини повинен відкрити рахунок в "Ощадбанку"; держава перераховує кошти на рахунок; заявник витрачає кошти виключно на купівлю житла — за цим стежать у банку. Якщо порушити цю вимогу, то гроші доведеться повернути: або добровільно, або через суд; далі відбувається укладання угоди про купівлю житла. Місце для купівлі — будь-де в Україні; виділяється три місяці на завершення купівлі. З них два місяці — на виконання акту купівлі, і ще один місяць — на оформлення права власності; якщо кошти на житло військових не витрачені повністю протягом року, то вони повертаються державі. Якщо вартість помешкання менша за виділену суму, то решта також повертається в бюджет.

Зазначимо, 11 вересня Фокус писав про можливість для військових отримати 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом. Крім того, протягом першого та другого року служби їм виділялось по 100 тис. грн. До всього, вони мали шанс отримати 150 тис. на купівлю авто. Юристка ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба пояснила, що Кабмін так і не розробив механізм втілення цієї ідеї, тому військові позбавлені гарантованих виплат.

Нагадуємо, 26 грудня у медіа повідомили про рішення Вищого суду, який пояснив позивачу різницю між зняттям та виключенням з військового обліку і прийняв рішення щодо виїзду за кордон.